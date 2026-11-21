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Може би най-великото нещо в интернет (или поне в топ три) е едно спонтанно интервю на бургаското летище отпреди петнайсетина години. В него интервюираният, прекрасен ромски чист българин, е нещо като Демокрит, който казвал „Ще говоря за всичко”. И този човек наистина говори за всичко. Мисля, че клипът още е в YouTube, намерете го и си го пуснете, няма да го преразказвам. То вътре всичко е цитат, но-най важно е началото. Нашият герой казва: „Искам да се изразя”.

Ако обичате, интервю, искам да се изразя.

Аз го чух тогава и от този момент нататък той си остана за менe най-чистото въплъщение на свободата на словото, по-ярък символ от всеки исторически документ, по-убедителен от мъдрите думи на Лок, Милтън и Волтер, взети заедно. Защото този българин и жител на Бургас не дебатира за свободата на словото и не я защитава. Той е самата нея.

Човекът иска да се изрази

И аз така. Цял живот. Ето, и сега. Защо го пиша това, че и го пращам на Дойче Веле да го публикуват? Защото искам да се изразя. То може и да е глупост, ама аз пък съм си наумил да я кажа. И ако те ме отсвирят, ще си пусна глупостта някъде другаде, живи и здрави. Представете си обаче, че Дойче Веле не ми откажат, но някой чиновник с власт да ми спре глупостите току виж решил, че е добра идея наистина да ги спре. Тогава?

Хайде да не му даваме това право, ще кажа аз, ако обичате, интервю. Със спирането на глупостите трябва много да се внимава – даже повече, отколкото с говоренето им.

Аз може и да не съм прав, ама живота без свобода на словото не го одобрявам. Това е, защото съм възпитаник на космополитната школа на бургаския ромски чист българин от село Дражево, който се прибира от гурбет в Либия. Учил съм се от него и сега споделям наученото.

На първо място, никога не забравяйте, че всеки иска да се изрази. И има право на това. Ето как тази подразбираща се истина се отнася към дебата на деня:

"Изток-Запад" имат право да издават Александър Дугин

Манол Пейков има право да ги пита защо го издават. Има право и да спре да купува книгите им, както и да бие барабана и да направи обществен дебат от това, защо не? Приказките, че въпросите му го правят цензор, са приказки на хора, дето ги е яд на неговата свобода на словото. Калявайте се и я приемайте, защото така е честно. „Изток-Запад” имат право на свой ред да си преместят отвореното писмо на Манол Пейков в другия крачол. И да продължат да си издават Дугин.

Аз имам право да кажа откровено, че смятам Александър Дугин за бездарен придворен мислител, който нескопосано играе традиционната роля на руския юродив и връзва метафизична панделка на престъпленията на кремълския авторитарен режим. Имам пълното право да го кажа това нещо. Можех да го разбия на две-три прости изречения, ама нейсе.

Някой почитател на Дугин има право да ми обясни в коментарите, че бездарникът съм аз. Друг има право да се включи с още по-категорично мнение, без да е чел ни Дугин, ни Ланджев (тези са мнозинство).

А като говорим за издателска дейност… България може само да спечели от издаването на един джобен наръчник по свобода на словото – как работи като принцип, как се прилага във всекидневието и така нататък. Нищо скъпо, но все пак с прилична подвързия, носиш си го във вътрешния джоб и така си ходиш, и си знаеш. Вярно е, че сме горди обитатели на дигиталната джунгла, но това конкретно ръководство трябва да е на хартия, за да го помниш по-лесно. И в ключови моменти да си сверяваш. Примерно усещаш оня познат порив, оня внезапен прилив на енергия, когато особено силно ти се прииска държавата да спре някого да се изразява. Или твоята партия да го спре. Или ти самият да го спреш. Какво правиш тогава? Отгръщаш на 36-а страница, където с едър шрифт пише: „Представи си, че става дума за теб”.

Просто си представи, че става дума за теб

Колкото и да не ти се вярва, ти имаш свобода на словото, но и комшията също. И изток, и запад, и север, и юг. Някак си трябва да се преглътне смущаващият факт, че тя е за всички. Ама за всички-всички.

В съвременния Запад има два ключови текста-гаранти на свободата на словото. Единият е от САЩ – Първата поправка. Другият е от Европа – Член 10 на ЕКПЧ. Може би като всичко важно на този свят, и това е въпрос на вкус, но аз предпочитам Първата поправка, защото е абсолютистка в своето разбиране за свободата. И на мен така ми харесва много добре, както казваше българинът на бургаското летище.

Забележително е, че двата текста вървят по обратен път. Първата поправка започва с това, че „Конгресът няма да издава закони, които…” и веднага ограничава властта. По същество ѝ казва, че не може да се е*ава с гражданите.

При чл. 10 е някак си обратното – тя тръгва от човешкото право и после обяснява при какви условия държавата може да го ограничи. За Европа това е разбираемо, тя има горчивия исторически опит на фашизма, нацизма и комунизма. Разбираемо е изостреното внимание към опасността демократичните свободи да се използват за разрушаване на демокрацията. Ние живеем насред тази опасност и сега – може да се убедите и от изказванията на политиците ни, и от коментарната секция.

Ако българските депутати знаеха това

Но знаете ли кой текст отлично синтезира и двата подхода? Чл. 39 на Конституцията на Република България: „(1) Всеки има право да изразява мнение и да го разпространява чрез слово – писмено или устно, чрез звук, изображение или по друг начин. (2) Това право не може да се използва за накърняване на правата и доброто име на другиго и за призоваване към насилствена промяна на конституционно установения ред, към извършване на престъпления, към разпалване на вражда или към насилие над личността.”

Ми че то нашият текст направо си е супер! Вие представяте ли си какво нормално публично говорене без лайномети щеше да настане, ако българските депутати го знаеха?! Но да се върнем на дебата на деня.

Понеже свободата на словото е за всички (проверих си пак във въображаемия наръчник), ще трябва да я пазим най-вече, когато не ни харесва.

Ако утре някой поиска от държавата да спре книгите на Дугин, аз ще защитя правото на „Изток-Запад” да продължи да ги издава.

Злото трябва да се изобличава и оборва

А като ме питат отново какво мисля за тях, пак ще си кажа, че не стават за нищо. И че злото трябва да се изобличава като банално и посредствено, вместо да му се прави някакъв безплатен PR на нещо вълнуващо и бунтарско. То не е такова. Злото не е талантливо, няма как да бъде. Децата трябва да знаят колко тъпа и некадърно написана книга е „Моята борба”, защото в противен случай могат да си помислят, че в нея има нещо умно и Хитлер не е най-обикновен бездарник, какъвто е. Оставете баналното зло да лъсва, не му слагайте ореол. Просто го оборвайте, колко пък да е сложно?

Тези неща имат практическо значение. Например, важно е да се знае какво пише Дугин за Украйна – не днес, а още преди 30 години. В книгата му „Основы геополитики: Геополитическое будущее России” (1997) се казва черно на бяло, че от държавата Украйна „няма никакъв геополитически смисъл”. Ако повече хора бяха запознати с тези писания, нямаше да вярват на простотиите, че войната била заради НАТО. Руският месианизъм, на който Дугин прави кавър версия, е много по-стар и от НАТО, и от ЕС.

Така де, ако питате мен, по-добре е тези неща да се знаят, отколкото да се забраняват. А и да не ме питате, ще си кажа. Не за друго, ами щото искам да се изразя.

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