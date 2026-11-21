Джеймс Хардън отбеляза 51 точки и изведе Кливланд Кавалиърс до победа със 128:119 над Индиана Пейсърс в мач от груповата фаза на НБА Къп. За гарда това беше личен рекорд за сезона и най-резултатният му двубой с екипа на Кливланд, който го привлече от Лос Анджелис Клипърс.

Хардън завърши срещата с 15 успешни стрелби от 26 опита, включително 7 от 11 от зоната за три точки. Той беше безпогрешен и при наказателните удари – 14 от 14. Към 51-те точки добави 6 борби и 6 асистенции.

Това беше 26-ият мач в кариерата му в НБА с поне 50 точки. Според информацията на Associated Press, публикувана от CBS Sports, Хардън е изпреварил Коби Брайънт и вече е трети във вечната класация след Уилт Чембърлейн и Майкъл Джордан. В подадения материал на БТА постижението е представено като изравняване с Брайънт.

Кливланд реши мача в третата четвърт

Донован Мичъл добави 20 точки за Кавалиърс, които подобриха баланса си в Източна група B до 2-1. Паскал Сиакам и Ивица Зубац отбелязаха по 21 точки за Индиана, който допусна трета поредна загуба и е с баланс 1-2.

Кливланд водеше със 74:73 четири минути след началото на третата четвърт, когато направи серия от 21:4 за близо четири минути. Хардън реализира 13 точки в този период, включително две тройки. Преднината на домакините достигна 113:90, преди Пейсърс да отговорят с 21:4 и да намалят разликата до две притежания. Кош на Мичъл прекъсна опита за обрат.

Индиана ще гостува на Ню Йорк Никс в неделя, а Кливланд ще играе срещу Чикаго Булс в понеделник.

Дончич донесе успех на Лейкърс

В друг мач от НБА Къп Лука Дончич отбеляза 25 точки и направи 8 асистенции при победата на Лос Анджелис Лейкърс със 106:104 над Сакраменто Кингс. Уокър Кеслър добави 15 точки, Матис Тайбъл вкара 14, а Куентин Граймс – 13. Лейкърс бяха без водещия си реализатор Остин Рийвс за четвърти пореден мач.

Де'Андре Хънтър беше най-резултатен за Сакраменто с 30 точки, а Домантас Сабонис записа 19 точки и 16 борби. Кингс са с осем поредни загуби и баланс 0-3 в Западна група C, докато Лейкърс са 2-1.

Шей Гилджъс-Александър вкара 40 точки за победата на Оклахома Сити Тъндър със 126:120 над Ню Орлиънс Пеликанс. Денвър Нъгетс победи Хюстън Рокетс със 133:124 след 26 точки и 11 асистенции на Никола Йокич. Алперен Шенгюн направи трипъл-дабъл за Хюстън с 28 точки, 11 борби и 10 асистенции.

Източници: bta.bg, cbssports.com