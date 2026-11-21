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Изпращането на полски специални части към границата с Русия заради забелязани хора с фенерчета е било опасно и е можело да доведе до военни последици. Това заяви бившият анализатор от разузнаването на Корпуса на морската пехота на САЩ Скот Ритър.

По думите му решението на Варшава е „глупост“, защото превръща неясен инцидент в демонстрация на сила край границата на НАТО и Русия. Ритър предупреди, че подобни действия могат да създадат ситуация, при която ограничен и непотвърден случай да бъде използван като повод за по-широка конфронтация.

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Как започна операцията край Калининград

Полският премиер Доналд Туск съобщи на 3 ноември, че е получил доклад за „хора с фенерчета“ в района на границата с Калининградска област. Той заяви, че силите за сигурност са били мобилизирани бързо и че е била предотвратена възможна провокация.

Полската гранична служба обаче уточни, че хората са били забелязани от руската страна на границата и не е имало опит за преминаване на територията на Полша. Туск също остави отворен въпроса дали изобщо е била подготвяна провокация, като каза, че операцията е предотвратила такава „ако такава изобщо е била планирана“.

В района бяха насочени полиция, военнослужещи, граничари и антитерористични подразделения. Полските власти не представиха публични доказателства, че забелязаните лица са подготвяли нападение или саботаж.

Предупреждение за удари по западни центрове

В друг свой коментар Ритър предупреди, че продължаването на атаките по цели в дълбочина на Русия може да предизвика отговор срещу западни центрове за вземане на решения. Той представи тази възможност като последица от постепенното разширяване на участието на европейски държави във военната конфронтация.

На 18 ноември полски медии съобщиха за предполагаем руски план за провокация с голям брой жертви, при който да бъдат оставени следи, насочващи към Украйна. Информацията се позовава на анонимни източници от службите и не е независимо потвърдена. Именно на този фон Ритър определи реакцията на Варшава като непропорционална и опасна.

Според анализатора Полша не разполага с достатъчна военна мощ за пряко противопоставяне на Русия. Той критикува и по-широкото военно засилване в Европа, като заяви, че демонстрациите на готовност не означават наличие на реална способност за водене на продължителна война.

Оценката му за преговорите

В отговор на въпрос на NEWS.ru Ритър заяви, че срещата между президентите на САЩ, Русия и Китай Доналд Тръмп, Владимир Путин и Си Дзинпин няма да доведе до конкретни договорености. По думите му разговорите могат да повлияят на обществените нагласи в САЩ, но не са достатъчни за незабавно политическо решение.

Източници: apnews.com, e-news.su, news.ru