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Русия не е просто държава, а отделна цивилизация, чиято историческа мисия е свързана със съхраняването на православието и традиционните ценности. Това е една от основните тези, които Владимир Путин развива в разговор със сръбския режисьор Емир Кустурица. Интервюто е част от документален филм за патриарха на Москва и цяла Русия Кирил, посветен на неговата 80-годишнина.

Макар поводът за разговора да е религиозен, съдържанието му далеч надхвърля църковната тематика. В него Путин представя своеобразна политическа и историческа доктрина за мястото на Русия в света, отношенията ѝ със Запада и конфликта с Украйна. Особено внимание заслужава начинът, по който руският президент свързва православната вяра, националната идентичност и държавността.

„Москва е Третият Рим, а четвърти няма да има“

Един от най-съществените моменти в разговора е препратката на Путин към историческата концепция за Москва като Третия Рим.

„Москва е Третият Рим, а четвърти няма да има“, казва руският президент, обяснявайки, че Русия е наследник на духовната традиция на Рим и Византия.

Тази идея има дълбоки исторически корени. Тя се свързва с писмото на монаха Филотей от Псков от началото на XVI век, в което Москва е представена като наследник на православната имперска традиция след падането на Константинопол през 1453 г.

В политически план концепцията придобива особено значение, защото поставя Русия не просто сред останалите държави, а в ролята на цивилизационен център със собствена историческа мисия.

Путин определя Руската православна църква като духовен пазител на това наследство. По думите му Русия би могла да бъде своеобразен „ковчег“, който да съхрани християнските ценности и да предложи убежище на хората, които искат да ги защитават.

Това послание има и ясно международнополитическо измерение. В него Русия се представя като алтернатива на западния обществен модел, който според Путин постепенно се отдалечава от традиционните християнски принципи.

Православието като част от държавната стратегия

Особено интересна е позицията на Путин за отношенията между руската държава и Църквата.

Той определя отношенията си с патриарх Кирил като основани на истинско приятелство и подчертава, че връзката между държавата и православието има исторически характер.

Руският президент прави препратка към Руската империя, когато владетелят е бил разглеждан като защитник и покровител на Църквата, но не и като неин непосредствен духовен глава.

Тук Путин припомня и един малко известен исторически детайл – ролята на Светия синод, който в имперска Русия е бил най-висшият орган на църковното управление. Неговият обер-прокурор е бил светско длъжностно лице, представляващо държавната власт в отношенията с Църквата.

Путин припомня и решението на Сталин от 1943 г. за възстановяване на патриаршията в СССР. Това става в условията на Втората световна война, след тежките военни сблъсъци при Сталинград и Курск.

Путин използва този исторически пример, за да подчертае тезата си, че Руската православна църква е останала близо до народа дори в най-тежките периоди от историята.

Украйна – политическото послание зад религиозния разговор

Кустурица насочва разговора и към войната в Украйна.

Режисьорът припомня позицията на Путин, че руснаците и украинците са един народ, и го пита какво послание би отправил към украинците и защо според него победата на Русия би била в техен интерес.

Отговорът на руския президент следва вече многократно изразяваната от него теза за историческото и културното единство между двата народа.

Путин призовава украинците да застанат на „нашата страна“, която определя като правилната страна на историята. Същевременно уточнява, че не говори непременно за обединяване в една държава, а за по-широко обединение около общи цели.

Путин обвинява западните държави, че подкрепят Украйна не заради интересите на украинския народ, а за да отслабят Русия, да я разделят и да я поставят под контрол.

„Не скоростта на ракетите, а скоростта на мисълта“

В един от най-интересните моменти Кустурица поставя въпроса дали изходът от войната ще бъде определен от скоростта на ракетите или от духовната сила на руския народ.

Отговорът на Путин е показателен за начина, по който той представя съвременния военен конфликт.

„Днес най-важна е не скоростта на ракетите, а скоростта на мисълта“, заявява руският президент.

Той обяснява, че развитието на военните технологии е толкова бързо, че решаващо значение вече имат математическите знания, способността за бърза реакция и адаптацията към новите предизвикателства.

Личната история на Путин, която го свързва с патриарх Кирил

Един от най-неочакваните моменти в разговора е разказът на руския президент за собственото му кръщение.

Путин разкрива, че е бил кръстен от бащата на сегашния патриарх Кирил – свещеника Михаил Гундяев.

Той разказва, че е бил обикновено момче от работническо семейство, а човекът, извършил кръщението му, е баща на бъдещия глава на Руската православна църква.

В разказа има и още един интересен детайл: бъдещият патриарх Кирил напуска дома си на 15-годишна възраст, за да започне самостоятелен живот. Първоначално се насочва към геологията, изучава картография и участва в геоложка експедиция, преди да поеме по църковния път.

Путин определя житейската връзка между двамата като своеобразно чудо – синът на свещеника става патриарх, а кръстеното от него момче по-късно става президент на Русия.

Русия срещу Запада – сблъсък на ценности

Друга важна линия в разговора е сравнението между руското общество и западните държави.

Путин твърди, че западните християнски църкви губят влияние, защото се отдалечават от традиционните си канони и се опитват да приспособят религиозното учение към съвременните обществени нагласи.

Според него православието привлича хора именно защото съхранява традиционните принципи.

Путин представя Русия като държава, в която православието, ислямът, юдаизмът и будизмът могат да съществуват в рамките на обща цивилизационна идентичност.

Това е важен елемент от руската концепция за многополюсен свят, в който различните цивилизации трябва да запазят собствената си идентичност и да не бъдат подчинявани на един универсален модел.

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