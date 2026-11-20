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Автор: Александър Детев

"Кой е той? Той е мой приятел" - звучи като сцена от детско филмче, но не е. Така Доналд Тръмп поздрави руския президент Владимир Путин в Шънджън.

Срещата на Тръмп с лидерите на Китай и Русия трябваше да е историческа, както обяви самият той неколкократно. Историческа обаче остана само снимката на тримата около една маса, както отбелязват редица коментатори.

Една среща, която произведе пропагандни снимки и нищо повече

След срещата с Путин и Си Доналд Тръмп се е обадил на зет си Джаред Къшнър, съобщават редица медии. Къшнър по това време беше на среща в Берлин - там представители на 37 държави се срещнаха, за да заявят подкрепата си в Украйна и да говорят за бъдещата сигурност на Европа. България и Словакия са единствените от участниците, които са представени само като "наблюдатели" на събитието. Останалите застават зад Украйна.

На високоговорител Тръмп е казал на лидерите в Берлин, че Путин искал да сложи край на войната и да постигне сделка. Твърдение, което той прави за пореден път, без да дава повече детайли.

Но такива така и така няма, както отбелязват и редица журналисти и политици. "Истинската цел на тази среща не беше да сложи край на войните, със сигурност не и на кървавата руска инвазия в Украйна, а да създаде пропагандни снимки и клипове, които да замаскират собствените им политически провали", пише историчката и носителка на "Пулицър" Ан Апълбаум.

Войната на Путин в Украйна, която трябваше да приключи за няколко дни, вече се влачи повече от четири години, а Русия е изгубила 1,5 милиона войници и половината капацитет на петролните си рафинерии, посочва още Апълбаум в "Атлантик". "Путин ще се възползва от срещата в Шънджън, за да убеди руснаците, че страната им все още е суперсила, че все още има право да заседава в една зала с американците и китайците и че все още е важна на световната сцена, въпреки че руската мощ, влияние и просперитет драстично намаляват", допълва тя.

"Вместо да каже на Путин да спре…"

След разговора с Тръмп Къшнър участва в пресконференция в Берлин. Той обяви, че Тръмп би подкрепил гаранции за сигурността на Украйна, подобни на тези в НАТО. Само че всяка подобна декларация е предпоследна, както показва динамиката от връщането му в Белия дом насам.

"Ограничаването на военната подкрепа за Украйна само окуражава руския диктатор, което намалява вероятността той да направи отстъпки в името на мира и подкопава способността на Украйна да се защитава", пише бившата държавна секретарка Хилари Клинтън в "Ню Йорк Таймс". Вместо да каже на Русия да спре кървавата си война и ударите по цивилни цели, а на Китай да спре да подкрепя Москва в Украйна, Тръмп само окуражи руския президент, смята Клинтън. Една от причините е неяснотата около военната подкрепа и изпращането на ракети "Пейтриът", което драстично е намаляло.

"Този проблем е много труден за решаване, тъй като администрацията на Тръмп значително е изчерпала собствените запаси на САЩ от ракети "Пейтриът" в своята злощастна война с Иран", отбелязва Клинтън, която се изправи срещу Тръмп на президентските избори през 2016 година. "Факт, който вероятно не е убягнал от вниманието на господин Путин, който е предоставил на иранците разузнавателна информация за нанасяне на удари срещу американските сили в Близкия изток", отбелязва още Хилари Клинтън.

Си Дзинпин показа, че е най-важният в стаята

Лидерът на демократите в Сената Чък Шумър нарече срещата "исторически срам" и "предателство". Тръмп отиде в Китай с целта да говори за ядрено разоръжаване, но никакви конкретни цели не са поставени в общата декларация. Търговската война с Китай е замразена до януари - нито срокът, нито условията са били предоговорени. Темата с Тайван и риска от китайска агресия срещу островната държава също отсъства.

Китайските държавни медии обаче разпространяват редица пропагандни снимки и видеа от срещата, които полират имиджа на Си Дзинпин. "С помощта на Тръмп той даде ясно да се разбере, че САЩ са в упадък, Китай е силен, а Русия е подчинена", смята Ан Апълбаум. "Въпреки че китайската икономика преживява срив на пазара на недвижими имоти, загуби в производството и хронична безработица, той накара Китай да изглежда като единствената сериозна държава в залата", допълва тя.

Реакциите за поведението на американския президент най-добре се илюстрират от украинския лидер Володомир Зеленски, който на въпрос как оценява това, че Тръмп нарича Путин "приятел", просто вдигна рамене.