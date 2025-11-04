Димитър Кузманов се препъна в хърватин още на старта на турнира в японския град Мацуяма

Димитър Кузманов отпадна в първия кръг на тенис турнира на твърда настилка от сериите "Чалънджър 75" в японския град Мацуяма с награден фонд 100 хиляди долара.

Поставеният под №6 българин загуби от хърватина Дуйе Айдукович с 1:6, 3:6. Срещата продължи час и 14 минути.

32-годишният Кузманов започна лошо и след ранно изоставане от 0:4 загуби първия сет. Във втората част той реализира пробив и поведе с 2:0, но бързо допусна да бъде застигнат, а след това 322-ият в световната ранглиста Айдукович направи нова серия от три поредни гейма, за да триумфира.