Димитър Кузманов се препъна в хърватин още на старта на турнира в японския град Мацуяма

4 Ноември, 2025 16:04 417 0

  • димитър кузманов-
  • тенис -
  • турнир-
  • чалънджър -
  • мацуяма

Българинът загуби с 0:2 сета

Димитър Кузманов се препъна в хърватин още на старта на турнира в японския град Мацуяма - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Димитър Кузманов отпадна в първия кръг на тенис турнира на твърда настилка от сериите "Чалънджър 75" в японския град Мацуяма с награден фонд 100 хиляди долара.

Поставеният под №6 българин загуби от хърватина Дуйе Айдукович с 1:6, 3:6. Срещата продължи час и 14 минути.

32-годишният Кузманов започна лошо и след ранно изоставане от 0:4 загуби първия сет. Във втората част той реализира пробив и поведе с 2:0, но бързо допусна да бъде застигнат, а след това 322-ият в световната ранглиста Айдукович направи нова серия от три поредни гейма, за да триумфира.


Поставете оценка:
Оценка 1 от 1 гласа.
