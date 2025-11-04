Локомотив (Пловдив) възрази остро срещу служебната загуба в пловдивското дерби

Ръководството на Локомотив (Пловдив) реагира бурно на днешното решение на Дисциплинарната комисия към Българския футболен съюз, която отсъди служебна победа с 4:0 в полза на Ботев (Пловдив) след последното градско дерби.
В официално изявление от клуба подчертаха, че категорично не приемат наложената санкция и са готови да използват всички законови и спортно-правни инструменти, за да защитят своите права.
"Черно-белите" обявиха, че ще обжалват решението на комисията, като ще се възползват от всички възможности, предоставени от българското законодателство и футболните регламенти. От Локомотив увериха своите привърженици, че ще настояват за пълна проверка на законосъобразността на наложената служебна загуба.
Ето какво гласи официалната позиция на Локомотив Пловдив:
"ПФК Локомотив Пловдив изразява своето дълбоко и категорично несъгласие с решението на ДК към БФС, с което на нашия отбор бе наложена служебна загуба с резултат 0:4 в градското дерби с ПФК Ботев Пловдив.
Инцидентът по време на срещата – хвърляне на бутилка от сектор, в който се намираха наши привърженици, при което бе уцелен вратарят на съперника и мачът бе прекратен в 41-вата минута при резултат 1:1 – е тежък и неприемлив. ПФК Локомотив Пловдив категорично осъжда подобни прояви и активно съдейства на компетентните органи за установяване и санкциониране на извършителя.
Въпреки това, считаме че решението на Дисциплинарната комисия представлява грубо нарушаване на приетите правила и принципите на спортната справедливост и равно третиране на футболните клубове. Мачът бе прекратен вследствие на единичен акт, а не по воля или отказ на нашия отбор да продължи играта. Нашите футболисти и треньорски щаб бяха готови срещата да бъде доиграна при нормални условия.
Това решение, с което се присъжда служебна загуба на Локомотив, не отчита всички факти и обстоятелства, и по своята същност представлява безпрецедентен случай не само за българския футбол, но и за европейската спортна практика.
ПФК Локомотив Пловдив ще предприеме всички възможни действия в съответствие с българското законодателство, за да защити интересите на клуба. Ще използваме всички предвидени спортно-правни механизми за обжалване на решението, за проверка на неговата законосъобразност и съответствието му с всички действащи законови актове и вътрешни правила и процедури.
Предстои да се запознаем подробно с мотивите и съображенията, изложени в решението, както и със събраните факти, обстоятелства и доклади, на които то се основава. Настояваме за пълна прозрачност и публично оповестяване на всички документи и материали по случая.
Считаме, че справедливото решаване на възникналия казус е от особено значение не само за нашия Клуб, а от значение за цялостното развитие на българското първенство и правилата за неговото провеждане. В този смисъл – считаме, че всяко действие и решение на компетентните органи следва ясно да съобрази тази отговорност и да бъде в интерес на развитието на футболната игра.
ПФК Локомотив Пловдив вярва в честната игра, в справедливостта и в равнопоставеността между клубовете. Победите трябва да се извоюват на терена, а не чрез административни актове."
3 Гост
UEFA правила (чл. 16, Дисциплинарен правилник): клубът отговаря за поведението на публиката, включително хвърляне на предмети, фойерверки, нахлуване на терена и др.
Германия (Бундеслига и Купа на Германия)
2023 г. – VfL Оснабрюк – 1. FC Кьолн (Купа на Германия):
Вратарят на Кьолн Марвин Швебе е ударен с пластмасова чаша, съдията прекратява мача при резултат 0:2.
Решение: Оснабрюк губи служебно с 0:2, глоба 50 000 евро, и частично затваряне на секция на стадиона.
2011 г. – Санкт Паули – Шалке 04:
Асистент-съдия е ударен с пълна чаша бира.
Решение: Мачът е прекратен, Санкт Паули губи служебно 0:2 и получава сериозна глоба (25 000 евро).
🇬🇷 Гърция
2019 г. – PAOK – AEK Атина:
Преди началото на мача президентът на PAOK влиза на терена с пистолет в кобура след спорно съдийско решение (няма хвърлен предмет, но сходна категория инцидент).
Решение: Мачът не се доиграва, PAOK губи служебно и му се отнемат 3 точки.
2022 г. – Арис – АЕК:
Играч на гостите е ударен от предмет от трибуните.
Решение: Временно прекъсване, после продължаване, но Арис получава глоба и наказание „един мач без публика“.
🇮🇹 Италия (Серия А и Купа на Италия)
2005 г. – Интер – Милан (Шампионска лига, четвъртфинал):
Фенове на Интер хвърлят фойерверки и бутилки, вратарят на Милан Дида е ударен.
Решение: Мачът е прекратен, Интер губи служебн
18:29 04.11.2025
