Новини
Спорт »
Бг футбол »
Локомотив (Пловдив) възрази остро срещу служебната загуба в пловдивското дерби

Локомотив (Пловдив) възрази остро срещу служебната загуба в пловдивското дерби

4 Ноември, 2025 17:45 798 7

  • локомотив пловдив-
  • решение -
  • дисциплинарната комисия -
  • българския футболен съюз-
  • служебна победа-
  • ботев пловдив-
  • градско дерби-
  • бфс-
  • първа лига

Дисциплинарната комисия взе решения

Локомотив (Пловдив) възрази остро срещу служебната загуба в пловдивското дерби - 1
Снимка: БГНЕС
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Ръководството на Локомотив (Пловдив) реагира бурно на днешното решение на Дисциплинарната комисия към Българския футболен съюз, която отсъди служебна победа с 4:0 в полза на Ботев (Пловдив) след последното градско дерби.

В официално изявление от клуба подчертаха, че категорично не приемат наложената санкция и са готови да използват всички законови и спортно-правни инструменти, за да защитят своите права.

"Черно-белите" обявиха, че ще обжалват решението на комисията, като ще се възползват от всички възможности, предоставени от българското законодателство и футболните регламенти. От Локомотив увериха своите привърженици, че ще настояват за пълна проверка на законосъобразността на наложената служебна загуба.

Ето какво гласи официалната позиция на Локомотив Пловдив:

"ПФК Локомотив Пловдив изразява своето дълбоко и категорично несъгласие с решението на ДК към БФС, с което на нашия отбор бе наложена служебна загуба с резултат 0:4 в градското дерби с ПФК Ботев Пловдив.

Инцидентът по време на срещата – хвърляне на бутилка от сектор, в който се намираха наши привърженици, при което бе уцелен вратарят на съперника и мачът бе прекратен в 41-вата минута при резултат 1:1 – е тежък и неприемлив. ПФК Локомотив Пловдив категорично осъжда подобни прояви и активно съдейства на компетентните органи за установяване и санкциониране на извършителя.

Въпреки това, считаме че решението на Дисциплинарната комисия представлява грубо нарушаване на приетите правила и принципите на спортната справедливост и равно третиране на футболните клубове. Мачът бе прекратен вследствие на единичен акт, а не по воля или отказ на нашия отбор да продължи играта. Нашите футболисти и треньорски щаб бяха готови срещата да бъде доиграна при нормални условия.

Това решение, с което се присъжда служебна загуба на Локомотив, не отчита всички факти и обстоятелства, и по своята същност представлява безпрецедентен случай не само за българския футбол, но и за европейската спортна практика.

ПФК Локомотив Пловдив ще предприеме всички възможни действия в съответствие с българското законодателство, за да защити интересите на клуба. Ще използваме всички предвидени спортно-правни механизми за обжалване на решението, за проверка на неговата законосъобразност и съответствието му с всички действащи законови актове и вътрешни правила и процедури.

Предстои да се запознаем подробно с мотивите и съображенията, изложени в решението, както и със събраните факти, обстоятелства и доклади, на които то се основава. Настояваме за пълна прозрачност и публично оповестяване на всички документи и материали по случая.

Считаме, че справедливото решаване на възникналия казус е от особено значение не само за нашия Клуб, а от значение за цялостното развитие на българското първенство и правилата за неговото провеждане. В този смисъл – считаме, че всяко действие и решение на компетентните органи следва ясно да съобрази тази отговорност и да бъде в интерес на развитието на футболната игра.

ПФК Локомотив Пловдив вярва в честната игра, в справедливостта и в равнопоставеността между клубовете. Победите трябва да се извоюват на терена, а не чрез административни актове."


Поставете оценка:
Оценка 2.8 от 4 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Хахахаха😂😂😂😂

    7 1 Отговор
    Много са зле милите, напълно са загубили представа , кое е добро и кое лошо! Едва ли не са жертви!😂😂😂😂😂

    18:15 04.11.2025

  • 3 Гост

    6 0 Отговор
    2023 г. – Купа на Германия: играч на Дармщат ударен с пластмасова чаша → съдията прекратява мача, домакинът губи служебно.

    UEFA правила (чл. 16, Дисциплинарен правилник): клубът отговаря за поведението на публиката, включително хвърляне на предмети, фойерверки, нахлуване на терена и др.

    Германия (Бундеслига и Купа на Германия)

    2023 г. – VfL Оснабрюк – 1. FC Кьолн (Купа на Германия):
    Вратарят на Кьолн Марвин Швебе е ударен с пластмасова чаша, съдията прекратява мача при резултат 0:2.
    Решение: Оснабрюк губи служебно с 0:2, глоба 50 000 евро, и частично затваряне на секция на стадиона.

    2011 г. – Санкт Паули – Шалке 04:
    Асистент-съдия е ударен с пълна чаша бира.
    Решение: Мачът е прекратен, Санкт Паули губи служебно 0:2 и получава сериозна глоба (25 000 евро).

    🇬🇷 Гърция

    2019 г. – PAOK – AEK Атина:
    Преди началото на мача президентът на PAOK влиза на терена с пистолет в кобура след спорно съдийско решение (няма хвърлен предмет, но сходна категория инцидент).
    Решение: Мачът не се доиграва, PAOK губи служебно и му се отнемат 3 точки.

    2022 г. – Арис – АЕК:
    Играч на гостите е ударен от предмет от трибуните.
    Решение: Временно прекъсване, после продължаване, но Арис получава глоба и наказание „един мач без публика“.

    🇮🇹 Италия (Серия А и Купа на Италия)

    2005 г. – Интер – Милан (Шампионска лига, четвъртфинал):
    Фенове на Интер хвърлят фойерверки и бутилки, вратарят на Милан Дида е ударен.
    Решение: Мачът е прекратен, Интер губи служебн

    18:29 04.11.2025

  • 4 Гост

    5 0 Отговор
    Има още много примери. Обичайна практика. Абсолютно нормално решение

    18:31 04.11.2025

  • 5 Биячите плачат като трябва да плащат

    6 0 Отговор
    Смешни мутри

    18:33 04.11.2025

  • 6 Буфер

    4 0 Отговор
    Ще чакаме попадение в слепоочието с гърлото напред за да изразим съжаление от случилото се?

    18:34 04.11.2025

  • 7 Рамбо

    0 0 Отговор
    Каквото и говорят от Локото, каквито и декларации да правят , наказанието не може да се обжалва никъде, така че....

    18:49 04.11.2025

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ