Гергана Топалова отпадна от WTA 125 турнира в Аржентина

5 Ноември, 2025 08:23 372 0

Българката загуби от осмата поставена Карол Моне

Гергана Топалова отпадна от WTA 125 турнира в Аржентина - 1
Снимка: YouTube
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Гергана Топалова допусна поражение в първия кръг на основната схема на сингъл на тенис турнира на клей WTA 125 в Тукуман (Аржентина) с награден фонд 115 хиляди долара.

Българката, която преодоля успешно квалификациите, загуби от осмата поставена Карол Моне (Франция) с 3:6, 1:6 за 79 минути на корта.

Топалова загуби четири пъти подаването си и стигна до два пробива в първия сет, а във втората част Моне стигна до нови три брейка и без проблеми затвори мача.

Българката все пак заработи 6 точки за световната ранглиста и 1250 долара от наградния фонд.


