В Анталия: Лиа Каратанчева с победа, Изабелла Шиникова със загуба

20 Ноември, 2025 11:15 539 0

Турнирът е с награден фонд 30 хиляди долара

В Анталия: Лиа Каратанчева с победа, Изабелла Шиникова със загуба - 1
Снимка: YouTube
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Националките на България за "Били Джийн Кинг Къп" Лиа Каратанчева и Изабелла Шиникова записаха съответно победа и загуба на сингъл на тенис турнира на клей в Анталия (Турция) с награден фонд 30 хиляди долара.

Поставената под №3 Каратанчева се наложи над Амина Аншба (Русия) със 7:5, 6:3 за малко повече от два часа игра.

Първият сет предложи седем пробива. Българката успя да поведе в резултата, след като взе подаването на съперничката си в 12-ия гейм. Във втората част тя доминираше, затваряйки мача с брейк и с гейма на нула.

Във втория кръг Каратанчева ще играе срещу победителката от двубоя между германската квалификантка Ангелина Виргес и Фиона Ганц (Швейцария).


Петата в схемата Шиникова отстъпи пред Валерия Юшченко (Русия) с 3:6, 3:6 за 79 минути.


Вчера Шиникова и Каратанчева стартираха с победи на двойки в надпреварата.


Турция
Поставете оценка:
Оценка 5 от 2 гласа.
