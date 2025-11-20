В Анталия: Лиа Каратанчева с победа, Изабелла Шиникова със загуба

Националките на България за "Били Джийн Кинг Къп" Лиа Каратанчева и Изабелла Шиникова записаха съответно победа и загуба на сингъл на тенис турнира на клей в Анталия (Турция) с награден фонд 30 хиляди долара.

Поставената под №3 Каратанчева се наложи над Амина Аншба (Русия) със 7:5, 6:3 за малко повече от два часа игра.

Първият сет предложи седем пробива. Българката успя да поведе в резултата, след като взе подаването на съперничката си в 12-ия гейм. Във втората част тя доминираше, затваряйки мача с брейк и с гейма на нула.

Във втория кръг Каратанчева ще играе срещу победителката от двубоя между германската квалификантка Ангелина Виргес и Фиона Ганц (Швейцария).



Петата в схемата Шиникова отстъпи пред Валерия Юшченко (Русия) с 3:6, 3:6 за 79 минути.



Вчера Шиникова и Каратанчева стартираха с победи на двойки в надпреварата.