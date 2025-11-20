Новини
Спорт »
Тенис »
Бивш №1 в тениса предрече кой ще спре доминацията на Синер и Алкарас

20 Ноември, 2025 16:30 1 428 1

  • карлос алкарас-
  • яник синер-
  • джим къриър-
  • тенис-
  • тенис на корт-
  • спорт

Никой не може да каже, дали това ще се случи още през следващата година, но във всеки случай, аз считам, че новият сезон в тениса ще бъде доста по-интересен от този, който изпращаме

Бивш №1 в тениса предрече кой ще спре доминацията на Синер и Алкарас - 1
Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Джак Дрейпър започна много обещаващо 2025 година. Британецът достигна до четвъртото място в световната ранглиста, спечелвайки първата си Мастърс титла в Индиън Уелс, и загатна за големи неща през сезона.

Впоследствие, Дрейпър достигна до финала на Мастърса в Мадрид,но контузиите започнаха да застигат 23-годишния тенисист. Джак бе принуден да сложи преждевременно край на сезона си, след Откритото първенство на САЩ, където имаше своите сериозни проблеми, но мнозина считат, че той е напълно способен да спре доминацията на Карлос Алкарас и Яник Синер през 2026. Подобно мнение изрази и бившият световен № 1, Джим Къриър.

Според 4-кратния шампион от „шлема“, Дрейпър ще се завърне пределно мотивиран да се докаже и отново да се бори за големите трофеи.

„Мисля, че за всички е ясно, че доминацията на Синер и Алкарас все някога ще приключи. Никой не може да каже, дали това ще се случи още през следващата година, но във всеки случай, аз считам, че новият сезон в тениса ще бъде доста по-интересен от този, който изпращаме. Според мен няма да има толкова голяма доминация на Карлос и Яник в големите турнири и други момчета ще се намесят сериозно в битката за големите трофеи. Аз лично залагам на Джак Дрейпър да направи нещо голямо. Той наистина нямаше късмет през този сезон, а има всички оръжия, за да победи двамата големи към днешна дата. За Дрейпър е важно да остане здрав, всичко друго е в неговите ръце. Убеден съм, че британецът ще се върне изключително мотивиран и ще желае да покаже на всички, че все още е тук и е готов да гони големите титли. Категорично залагам на Джак Дрейпър, и за мен той е човекът, който може да развали доминацията на Яник Синер и Карлос Алкарас през 2026 година“, каза Къриър.


  • 1 Мимч

    3 0 Отговор
    Абе,нямали да посочат и някой наш или наша новпизгряваща звезда от тия дето ги все за надежди смятаме и до там...

    16:39 20.11.2025

