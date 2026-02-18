Новини
Проф. Огнян Минчев: Кабинетът е доминиран от представители на демократичната общност

18 Февруари, 2026 20:51 1 615 26

  • огнян минчев-
  • андрей гюров-
  • служебно правителство

Новото правителството ще трябва да положи усилия, за да продължи разследването и да се осведоми обществеността за случилото с

Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Служебният кабинет е доминиран от фигури от демократичната общност, не просто ПП-ДБ, а тази част хората, които имат проевропейски и пролиберални убеждения. В същото време в него са търсени баланси с включването на хора от различни политически направления. Има хора, свързани с ДПС в миналото. Прави се опит за хвърляне на мостове към малцинствените групи. Имаме представители на служебните кабинети на Румен Радев. В същото време Радев отказва да има каквато и да е връзка с това правителство и твърди, че то изцяло е на ПП-ДБ. Това каза политологът проф. Огнян Минчев в ефира на „Денят на живо” по NOVA NEWS.

Експертът посочи, че за социален министър е назначен Хасан Адемов, който е представител на пролиберална партия, свързана с пропазарна политика. Той каза още, че финансовият министър не е заемал категорична позиция по отношение на "ляво – дясно”.

Минчев е на мнение, че по отношение на оста ляво–дясно, служебният кабинет е по-скоро неутрален.

Политологът подчерта, че назначенията в правителството са „антиПеевски” и се прави опит да се хвърли мост към избирателите на ДПС.

По отношение на Надежда Нейнски Минчев смята, че нейната номинация поставя ясна рамка на външната политика, която ще води кабинетът, а именно проевропейска и проатлантическа.

По думите на Минчев ролята на вицепремиера за честни избори е да гарантира процедурите при правилното провеждане на вота, а също така и адекватните действия от страна на ангажираните институции, за да бъдат сведени до минимум нарушенията.

По отношение на Румен Радев експертът смята, че той все още мълчи, „за да може да хвърля възможни мостове и примамки във всички направления в обществото с цел да максимализира своя резултат”.

Политологът коментира и случая „Петрохан – Околчица”. Според него този казус е толкова заплетен, че не би си позволил да дава оценки.

„Това, което е без съмнение, е че тази трагедия беше политизирана. Новото правителството ще трябва да положи усилия, за да продължи разследването и да се осведоми обществеността за случилото се. Това няма да бъде лесно, имайки предвид, че кабинетът трябва да влезе в сътрудничество с ДАНС и другите институции по сигурността. А дали това ще е възможно и до каква степен, ще стане ясно”, каза експертът.


София / България
Поставете оценка:
Оценка 2.2 от 25 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Промяна

    2 15 Отговор
    СЛАВИ ША ЗАТРИЕ РРАДЕВ С ФАКТИ СЛАВИ ПРЕДИ ДА СИ ЗАМИНЕ ША УНИШОЖИ ПРОРУСКИЯ РРАДЕВ И ШЕ ИМА 10 ПРОЦЕНТА ГЕРБ ПАК ПЪРВИ ДПС ВТОРИ

    Коментиран от #5

    20:54 18.02.2026

  • 2 ШЕФА

    17 6 Отговор
    Щом и тоя болен олигоф.... го активизираха да защитава Гяуров и Йотова с тяхната банда престъпници и продажници нещата са мнооого зле. Тези дни ще има протести за сваляне на тази из.ет.

    20:55 18.02.2026

  • 3 Коиловци брадърс

    8 3 Отговор
    Като в хижата

    20:55 18.02.2026

  • 4 да да пълно е

    9 2 Отговор
    с уруди

    20:55 18.02.2026

  • 5 Европеец

    10 2 Отговор

    До коментар #1 от "Промяна":

    Заглавието е вярно,, но не знам дали това е добре за бг територията.... Видяхме тия от "демократичната общност" колко "могат"....

    20:58 18.02.2026

  • 6 нннн

    11 2 Отговор
    Значи, кабинетът не е демократичен.

    20:58 18.02.2026

  • 7 ха ха

    14 2 Отговор
    какви убеждения може да имат шайка обучени наглетци , постоянно лансирани заради връзките им с чужди разузнавания

    20:58 18.02.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Пич

    14 1 Отговор
    Превод:
    - Пак само геюви и педофили по министерствата...

    Коментиран от #10

    20:59 18.02.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Георгиев

    9 1 Отговор
    Този Минчев, както и Нейнски, както и Ноев са бивши агенти на ДС в прекия смисъл. Които да с унищожени картончета. Това е за най ценните , които по сле са използвани в прехода. Там бих сложил и Ал. Йорданов. И тогава всичко става ясно. Свършил си зададената работа и следва наградата. Надето два мандата посланик в турция и т.н. На кого е потребно това? На мен, на теб? Трябва ни държавник, който ще води държавата към мирно съвместно съществуване с всички страни, защитаваш българския интерес. Както каза Георги Марков, това служебно правителство няма да е кратко, временно. И ще ми вкара на дъното.

    21:03 18.02.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 ТОА ОЩИ ЛИ

    5 0 Отговор
    ДИША......

    21:06 18.02.2026

  • 14 Голямо демоде

    4 1 Отговор
    Изхвърлени и напуснати от свои и чужди, слуги с мислене от отишлия си еднополюсен свят.

    21:08 18.02.2026

  • 15 Ценности му е майката

    8 2 Отговор
    "проевропейски и пролиберални убеждения". Като тия "пролибералните", дето издават и лансират "детски" книжчици в Норвегия, Швеция и Дания, където в книжчиците се обяснява на 5 годишните как да се самозадоволяват и да задоволят другарчето до тях. Айде мерси. Не ги щем "проевропейските и пролибералните" и ако Радев не се разграничи от тях твърдо, ще гласуваме за Възраждане пак май

    21:10 18.02.2026

  • 16 А50

    7 2 Отговор
    Ако това е капацитета на демократичната ви общност по-добре е да се скриете или да направо на Петрохан

    21:14 18.02.2026

  • 17 Не ве, тук ще са съглася с

    3 0 Отговор
    Делян Добрев че в кабината на Гюров има много педофили, а Делян Добрев си пе е рас и потенциален педофил щот обича агнешко.

    21:19 18.02.2026

  • 18 ало, така нарекъл се професор,

    6 0 Отговор
    ти, КОЙТО венцеславеше ЦК на БКП като неин съветник и съответно СССР от години се правиш на по-голям от папата по "евроатлантическите ценности". И ако неуките и незапознатите ти вярват, не е така с тези, които те познават. При това си МНОГО посредствен. Загубено време е да те слуша човек.

    21:20 18.02.2026

  • 19 Леля Асен

    6 0 Отговор
    Този защо гледа така, друсан ли е или Ламата го е порил

    21:31 18.02.2026

  • 20 Тити на Кака

    9 0 Отговор
    В България няма демократична общност.
    Самонарекоха се така децата-дебелаци на Червената буржоазия, за да докопат парите на българите.
    И лицето Огнян Минчев отлично знае това, защото е 200 кг остатък от своите БКП-родители, бивш пропагандатор на "научния" комунизъм и подлога на БКП. Впоследствие преименувал се на демократ, надявайки се да излъже някой друг, освен себе си...
    Слава Богу, природните закони са неотменни и за тия помислили са за извънземни човешки боклуци!
    Бай-бай, дебелако!

    21:40 18.02.2026

  • 21 Не Мисля !

    5 0 Отговор
    Не Мисля !

    Че Отнемането На Човешките Ти Права !

    Е Нещо !

    Демократично !

    Коментиран от #23

    22:00 18.02.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Определение за ,, човек"

    1 0 Отговор

    До коментар #21 от "Не Мисля !":

    Моля!

    00:17 19.02.2026

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 юсраел

    1 0 Отговор
    Липсват ни Филип Димитров и Иван Костов (църния дявол)
    Иначе ако сме сериозни, то те нямат значение.
    Всеки който знае английски може да е секретар, нали се иска да можеш да разбереш какво иска господаря и да го предадеш на тарамбукитата.

    08:12 19.02.2026

  • 26 дядото

    2 0 Отговор
    поне на днешния ден да не бе отварял гнусната си уста

    08:35 19.02.2026

