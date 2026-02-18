Проф. Огнян Минчев: Кабинетът е доминиран от представители на демократичната общност

Служебният кабинет е доминиран от фигури от демократичната общност, не просто ПП-ДБ, а тази част хората, които имат проевропейски и пролиберални убеждения. В същото време в него са търсени баланси с включването на хора от различни политически направления. Има хора, свързани с ДПС в миналото. Прави се опит за хвърляне на мостове към малцинствените групи. Имаме представители на служебните кабинети на Румен Радев. В същото време Радев отказва да има каквато и да е връзка с това правителство и твърди, че то изцяло е на ПП-ДБ. Това каза политологът проф. Огнян Минчев в ефира на „Денят на живо” по NOVA NEWS.
Експертът посочи, че за социален министър е назначен Хасан Адемов, който е представител на пролиберална партия, свързана с пропазарна политика. Той каза още, че финансовият министър не е заемал категорична позиция по отношение на "ляво – дясно”.
Минчев е на мнение, че по отношение на оста ляво–дясно, служебният кабинет е по-скоро неутрален.
Политологът подчерта, че назначенията в правителството са „антиПеевски” и се прави опит да се хвърли мост към избирателите на ДПС.
По отношение на Надежда Нейнски Минчев смята, че нейната номинация поставя ясна рамка на външната политика, която ще води кабинетът, а именно проевропейска и проатлантическа.
По думите на Минчев ролята на вицепремиера за честни избори е да гарантира процедурите при правилното провеждане на вота, а също така и адекватните действия от страна на ангажираните институции, за да бъдат сведени до минимум нарушенията.
По отношение на Румен Радев експертът смята, че той все още мълчи, „за да може да хвърля възможни мостове и примамки във всички направления в обществото с цел да максимализира своя резултат”.
Политологът коментира и случая „Петрохан – Околчица”. Според него този казус е толкова заплетен, че не би си позволил да дава оценки.
„Това, което е без съмнение, е че тази трагедия беше политизирана. Новото правителството ще трябва да положи усилия, за да продължи разследването и да се осведоми обществеността за случилото се. Това няма да бъде лесно, имайки предвид, че кабинетът трябва да влезе в сътрудничество с ДАНС и другите институции по сигурността. А дали това ще е възможно и до каква степен, ще стане ясно”, каза експертът.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Промяна
Коментиран от #5
20:54 18.02.2026
2 ШЕФА
20:55 18.02.2026
3 Коиловци брадърс
20:55 18.02.2026
4 да да пълно е
20:55 18.02.2026
5 Европеец
До коментар #1 от "Промяна":Заглавието е вярно,, но не знам дали това е добре за бг територията.... Видяхме тия от "демократичната общност" колко "могат"....
20:58 18.02.2026
6 нннн
20:58 18.02.2026
7 ха ха
20:58 18.02.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Пич
- Пак само геюви и педофили по министерствата...
Коментиран от #10
20:59 18.02.2026
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Георгиев
21:03 18.02.2026
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 ТОА ОЩИ ЛИ
21:06 18.02.2026
14 Голямо демоде
21:08 18.02.2026
15 Ценности му е майката
21:10 18.02.2026
16 А50
21:14 18.02.2026
17 Не ве, тук ще са съглася с
21:19 18.02.2026
18 ало, така нарекъл се професор,
21:20 18.02.2026
19 Леля Асен
21:31 18.02.2026
20 Тити на Кака
Самонарекоха се така децата-дебелаци на Червената буржоазия, за да докопат парите на българите.
И лицето Огнян Минчев отлично знае това, защото е 200 кг остатък от своите БКП-родители, бивш пропагандатор на "научния" комунизъм и подлога на БКП. Впоследствие преименувал се на демократ, надявайки се да излъже някой друг, освен себе си...
Слава Богу, природните закони са неотменни и за тия помислили са за извънземни човешки боклуци!
Бай-бай, дебелако!
21:40 18.02.2026
21 Не Мисля !
Че Отнемането На Човешките Ти Права !
Е Нещо !
Демократично !
Коментиран от #23
22:00 18.02.2026
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 Определение за ,, човек"
До коментар #21 от "Не Мисля !":Моля!
00:17 19.02.2026
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 юсраел
Иначе ако сме сериозни, то те нямат значение.
Всеки който знае английски може да е секретар, нали се иска да можеш да разбереш какво иска господаря и да го предадеш на тарамбукитата.
08:12 19.02.2026
26 дядото
08:35 19.02.2026