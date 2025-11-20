Стефанос Циципас се забърка в сериозни неприятности на пътя в Гърция

Гръцката тенис звезда Стефанос Циципас преминава през един от най-тежките периоди в живота си. След професионалните затруднения и раздялата с половинката си, сега той се забърка и в сериозни неприятности на пътя.

Циципас попадна в полицейските сводки по неприятен повод. Той стана един от първите хора в Гърция, получили дигитална глоба чрез държавния портал gov.gr.

Новите „умни камери“, инсталирани по пътищата в Гърция, са заснели тенисиста да шофира луксозния си спортен автомобил със скорост от 210 км/ч по магистрала, надвишавайки сериозно ограниченията.

Вследствие на нарушението, санкциите за Циципас са доста строги. Освен че трябва да плати глоба в размер на 2000 евро, тенисистът остава без книжка за срок от една година.

В Гърция отскоро функционира нова система за контрол на пътя. Целта на властите е драстично намаляване на катастрофите и повишаване на безопасността, а нарушителите получават известия директно в личните си дигитални профили.

За Стефанос Циципас това е поредният удар в личен и професионален план. Тенисистът, който в момента се бори да се върне в елита на световния тенис, пропусна турнира в Атина, свлече се надолу в ранглистата на ATP и страда от чести контузии. Всичко това се случва на фона на скорошната му раздяла с испанската тенисистка Паула Бадоса.