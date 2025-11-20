Новини
Стефанос Циципас се забърка в сериозни неприятности на пътя в Гърция

20 Ноември, 2025 20:59 1 814 6

За него това е поредният удар в личен и професионален план

Стефанос Циципас се забърка в сериозни неприятности на пътя в Гърция - 1
Снимка: БГНЕС
Павел Васев Павел Васев директор на НФЦ

Гръцката тенис звезда Стефанос Циципас преминава през един от най-тежките периоди в живота си. След професионалните затруднения и раздялата с половинката си, сега той се забърка и в сериозни неприятности на пътя.

Циципас попадна в полицейските сводки по неприятен повод. Той стана един от първите хора в Гърция, получили дигитална глоба чрез държавния портал gov.gr.

Новите „умни камери“, инсталирани по пътищата в Гърция, са заснели тенисиста да шофира луксозния си спортен автомобил със скорост от 210 км/ч по магистрала, надвишавайки сериозно ограниченията.

Вследствие на нарушението, санкциите за Циципас са доста строги. Освен че трябва да плати глоба в размер на 2000 евро, тенисистът остава без книжка за срок от една година.

В Гърция отскоро функционира нова система за контрол на пътя. Целта на властите е драстично намаляване на катастрофите и повишаване на безопасността, а нарушителите получават известия директно в личните си дигитални профили.

За Стефанос Циципас това е поредният удар в личен и професионален план. Тенисистът, който в момента се бори да се върне в елита на световния тенис, пропусна турнира в Атина, свлече се надолу в ранглистата на ATP и страда от чести контузии. Всичко това се случва на фона на скорошната му раздяла с испанската тенисистка Паула Бадоса.


Поставете оценка:
Оценка 4.2 от 5 гласа.
  • 1 ас404

    10 4 Отговор
    ако правилата бяха еднакви за всеки тоя не трябва дори да гледа тенис/допингар/

    21:04 20.11.2025

  • 2 Да,да

    8 1 Отговор
    Ако си беше хванал кифла, като нашия, нямаше да има проблем!

    21:20 20.11.2025

  • 3 ДрайвингПлежър

    1 4 Отговор
    Само идиотите вярват, че борбата със скоростта е борба за пътна безопасност!

    Циципрас е поредния "джигит" прибрал се в къщи да си чака глобата... а много от тия примерните моралисти вече гният в гроба...

    21:39 20.11.2025

  • 4 и те така

    1 0 Отговор
    Карък

    22:57 20.11.2025

  • 5 Някой обърна

    4 0 Отговор
    Ли внимание - “лични дигитални профили”!!! Днес по новините също чух, че щели да въвеждат и такива за децата у нас, за да ги пазели от злоупотреби в нета. Дигиталният концлагер май вече е реалност!!!

    23:12 20.11.2025

  • 6 щурецъ

    0 0 Отговор
    Заради скорошната му раздяла с нея,испанската тенисистка Паула Бадоса се ядоса. И ходи без циципас под блузката си.

    09:22 21.11.2025

Новини по спортове:
