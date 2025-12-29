Новини
Украинският Металист 1925 хвърля ръкавица за Светослав Вуцов с рекордна оферта

29 Декември, 2025 12:39 805 7

До момента клубът не е плащал повече от 1,5 милиона евро за нов футболист

Украинският Металист 1925 хвърля ръкавица за Светослав Вуцов с рекордна оферта - 1
Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Украинският Металист 1925 Харков е отправил изключително примамливо предложение към Левски за стража Светослав Вуцов. Според информация на „Мач Телеграф“, амбициозният клуб, наследник на славния Металист, е готов да извади внушителните 1,8 милиона евро за правата на младия вратар.

Не само трансферната сума е впечатляваща – украинците са подготвили и щедър личен договор за Вуцов. Ако сделката се осъществи, националът ще получава месечно възнаграждение от 20 000 евро, което е в пъти повече от настоящата му заплата на „Герена“. Освен това, бонусите за победи, изиграни срещи и „сухи мрежи“ ще бъдат допълнително договаряни.

Въпреки атрактивните финансови параметри, преговорите са обвити в несигурност заради военната обстановка в Украйна. Макар Металист 1925 да е базиран в Харков, тимът провежда домакинските си мачове в Житомир – град, отдалечен от зоната на военни действия, което донякъде намалява риска за евентуалния трансфер.

Ако Вуцов приеме предизвикателството и премине в украинския елит, това ще се превърне в най-скъпата покупка в историята на Металист 1925. До момента клубът не е плащал повече от 1,5 милиона евро за нов футболист.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни ca изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

  • 1 Сираков

    4 0 Отговор
    Ще го натиска да приеме но Той трябва да е луд да отиде!

    12:42 29.12.2025

  • 2 побърканяк

    5 0 Отговор
    Не му трябва на баир лозе.

    12:44 29.12.2025

  • 3 Ццц

    5 0 Отговор
    Очевидно "пълномащабната война" не пречи на футболното първенство, а ЕС субсидиите помагат за примамливи оферти. Поне спаднете частта, който внукът на това момче ще връща от урсулските заеми.

    12:47 29.12.2025

  • 4 Евродебил

    3 0 Отговор
    Да го не уловят ТЦК и после докато се разбере кой е що е да го засилят някъде около Покровск,а руснаците да го ютализират при бандера.Бях чел за един корейски несретник който започнал ВС война в плен на Японците,след това го пленила червената армия,като в последствие го пленили германците и най накрая, като го пленили и американците,го пуснали да си ходи в корея.С тая разлика,че малкия вунцан дълго няма да оцелее на фронтовата ллиния.

    12:57 29.12.2025

  • 5 Е,как рекордна?

    4 0 Отговор
    Нали баща му каза,че Светльо струва 60млн.евро?

    13:15 29.12.2025

  • 6 Евро-атлантическо ми е

    3 0 Отговор
    Абе как става така, че ние и целия ЕС подаряваме пари на Осрайна защото умират от глад, пък те имат милиони за футболисти? Е сега още 2.5 млрд ще им подарим.

    13:27 29.12.2025

  • 7 Чочо

    1 0 Отговор
    Баща му (разбирача) ще го изтъргува бързо, бързо!

    13:48 29.12.2025

