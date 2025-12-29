Украинският Металист 1925 хвърля ръкавица за Светослав Вуцов с рекордна оферта

Украинският Металист 1925 Харков е отправил изключително примамливо предложение към Левски за стража Светослав Вуцов. Според информация на „Мач Телеграф“, амбициозният клуб, наследник на славния Металист, е готов да извади внушителните 1,8 милиона евро за правата на младия вратар.

Не само трансферната сума е впечатляваща – украинците са подготвили и щедър личен договор за Вуцов. Ако сделката се осъществи, националът ще получава месечно възнаграждение от 20 000 евро, което е в пъти повече от настоящата му заплата на „Герена“. Освен това, бонусите за победи, изиграни срещи и „сухи мрежи“ ще бъдат допълнително договаряни.

Въпреки атрактивните финансови параметри, преговорите са обвити в несигурност заради военната обстановка в Украйна. Макар Металист 1925 да е базиран в Харков, тимът провежда домакинските си мачове в Житомир – град, отдалечен от зоната на военни действия, което донякъде намалява риска за евентуалния трансфер.

Ако Вуцов приеме предизвикателството и премине в украинския елит, това ще се превърне в най-скъпата покупка в историята на Металист 1925. До момента клубът не е плащал повече от 1,5 милиона евро за нов футболист.