Евертон Бала: Искам да пиша история с Левски, но най-важно е да станем шампиони

Евертон Бала извървя дълъг път по време на кариерата си в Левски до момента. От футболист, дошъл под наем в началото на 2024-а година, преминал през това дали ще му бъде предложен постоянен договор, до това да се превърне в един от най-добрите футболисти на „сините“ и да бъде голмайстор на отбора в настоящия момент от сезона.

Сега бразилецът даде специално интервю за предаването „Домът на футбола“ по DIEMA SPORT, в което говори открито за изминалия си път на „Герена“, за личното си израстване и за колективната цел пред Левски. Евертон коментира отличната си форма, лидерската позиция на „сините“ в първенството, атмосферата на стадиона и подкрепата на феновете, както и работата си с треньора Хулио Веласкес. Нападателят засегна и темата за амбициите на отбора, психологическата устойчивост след загубите от Лудогорец и голямата си мечта – да завърши сезона с шампионска титла със синята фланелка.

„Чувствам се много щастлив. Най-вече, защото аз съм нападател и моята работа е да бележа. Това е най-важното. Но всичко това се дължи на целия отбор. За съжаление изпуснахме да спечелим Суперкупата и отпаднахме за Купата, но продължаваме да сме лидери в първенството. Уверени сме в себе си и там нещата, засега, вървят по план. Все още обаче нищо не сме спечелили. Трябва да останем фокусирани мач за мач. Всяка точка е важна и се надявам да продължим по този начин, както досега“ започна Бала пред DIEMA SPORT.

За Евертон имаше специален момент в последния двубой. Освен, че вкара два гола срещу Ботев Пловдив, след края на срещата получи специален подарък от страна на феновете.

„Всичко това, което се случва на нашия стадион е много специално. Чувството е невероятно, да излезеш на този велик стадион, да усетиш подкрепата на феновете. Много съм щастлив де бележа и да побеждаваме. Но най-хубавото чувство е да усетиш любовта на всички тези хора. Мога да кажа, че сега изживявам най-добрите мигове в кариерата си“.

Бала вече е с 11 гола и се превърна в първия бразилец в историята на Левски, който има двуцифрен брой попадения в един сезон, като изпревари Рикардинио, който е стигал до девет попадения.

„Искам да оставя следа в Левски. Искам да пиша история с клуба, но целта ми е тази история да не е в личен план, а като отбор. Първото и най-важно е да станем шампиони. Когато мислиш за отбора и искаш заедно да сте шампиони, логично е след това да дойде и индивидуалната заслуга - това, което ти си дал, за да помогнеш за общия успех. Не искам да спирам да мечтая и в края на сезона да вдигна трофей с Левски“.

„Начинът ми на мислене по никакъв начин не се е променил. Чисто футболно израснах много. Преди по-скоро играех само на една позиция, като ляво крило. След идването на Хулио Веласкес, вече заиграх на други позиции и станах поливалентен играч. Започнах често да играя като номер „10“, отдясно по атаката и като нападател. Истината е, че никога не съм избирал сам къде да играя. Винаги треньорът го определя. Удоволствието, което изпитвам да играя на различни позиции, го дължа на Хулио Веласкес. Видно е, че израстването е не само при мен, но и в целия отбор. Искам да кажа, че съм привилегирован, че имам страхотни съотборници и треньор, както и велика публика“.

След като Левски загуби на два пъти от Лудогорец, може ли тези загуби да се отразят чисто ментално на бразилеца и неговите съотборници?

„Не мисля, че загубите от Лудогорец ще ни се отразят по някакъв начин. Факт е, че бяха два много важни мача. Ден-два след мача имаше разочарование, но след това продължихме напред - все по-отдадени в тренировките и фокусът в момента е изцяло в шампионата. Следващият мач е срещу ЦСКА 1948 и той е най-важен. Когато дойде момента за мача с Лудогорец, тогава ще мислим за тях“.

Говорят ли си вътре в отбора за това, че са лидери в класирането и на практика титлата за Левски зависи изцяло от играчите на „сините“, и ако те побеждават, няма какво да ги спре?

„Разбира се, това е нормално да си говорим, че имаме потенциала да бъдем шампиони. Но се връщам на това, което казах - фокусът винаги е върху следващият двубой. Мач за мач, точка за точка“.

„Ясно е, че има напрежение. Ние сме професионалисти, но ние сме концентрирани към нашата цел. Няма как да няма напрежение, независимо от опонента, но ние знаем нашите възможности. Това, което ни дава спокойствие, е плана ни за всеки един мач и това, което изисква треньора срещу всеки един съперник“.

„Ще работя, за да се случи и това. Следата, която искам да оставя тук, минава и през добри игри в дербито (срещу ЦСКА). За да вкараш или направиш асистенция в подобен двубой, трябва да направиш много силен мач. Надявам се това да се случи още в следващата ни среща“, сподели Евертон Бала.

В края на интервюто бразилецът „създаде“ перфектния футболист от състава Левски:

Десен крак: Евертон Бала;

Ляв крак: Майкон;

Удар с глава: Кристиан Димитров;

Техника: Майкон и Мазир Сула;

Скорост: Мустафа Сангаре

Подаване: Мазир Сула.