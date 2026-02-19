Пенкова: Липсата на енергийна свързаност е причината за високите цени – България може да промени правилата

България има реален шанс да определя правилата на европейската енергийна политика. Това заяви евродепутатът от БСП Цветелина Пенкова в интервю за БНТ, като подчерта, че страната ни може да превърне географското си положение и енергийния си микс в стратегическо предимство.

По отношение на служебния кабинет Пенкова беше категорична, че отговорността за състава му е ясно определена. „В тази ситуация това е кабинетът на Гюров. Той носи отговорността по отношение на избора на хората, на които гласува доверие“, заяви тя и подчерта, че след конституционните промени президентът не следва да бъде въвличана в политически спекулации. Според нея основната задача пред служебното правителство е да гарантира честен и спокоен изборен процес. „Очаква се да има достатъчно доверие у българските граждани, че могат да упражнят правото си на глас и то ще бъде защитено“, посочи Пенкова. Тя добави, че държавата не може да спре да функционира в рамките на двата месеца до изборите и е необходима висока степен на експертност от страна на служебните министри в съответните ресори.

Във връзка с вътрешнопартийната ситуация и социологическите прогнози Пенкова изрази увереност в БСП. „Не считам, че е реалистичен сценарий БСП да не влезе в следващия парламент. Тепърва започва кампанията и тепърва ще заявяваме ясно приоритетите си“, подчерта евродепутатът. Пенкова даде категорична подкрепа за новия лидер на партията Крум Зарков. „Бих дала кредит на доверие, тъй като Крум Зарков е доказан професионалист с високо ниво на морал и много силна експертиза. Той винаги се е ползвал с голямо доверие от социалистите“, заяви тя и определи избора му като заявка за дългосрочна визия и стабилност.

Съществен акцент в разговора бе новата роля на българския евродепутат като основен преговарящ от страна на Европейския парламент по Регламента за трансевропейската енергийна инфраструктура. По думите ѝ това е „сериозна атестация за България“ и възможност страната ни да участва активно в определянето на инвестициите в европейската електропреносна мрежа. Пенкова обясни, че високите цени на електроенергията в България не се дължат на липса на производство, а на недостатъчна свързаност. „В нашата част на Европа цените са около десет пъти по-високи от тези в Северна Европа. Проблемът не е в енергийния микс, а в липсата на инфраструктура и пропускателна способност“, посочи тя. С образно сравнение евродепутатът обясни ситуацията така: „Представете си магистрала с постоянни задръствания. Придвижването става по-бавно, по-скъпо и по-неефективно. Същото се случва и с електроенергията, когато няма достатъчно връзки между държавите.“

Според нея новият европейски регламент ще промени подхода – средствата ще се насочват към решаване на конкретни системни проблеми, а не просто към отделни проекти. Това означава повече инвестиции в Източна и Южна Европа и реален шанс за по-ниски цени на електроенергията в средносрочен план.

Пенкова подчерта, че България има стратегическо предимство благодарение на ядрената си енергетика. „Без базова енергия няма стабилна система. Ядрената енергетика ни дава сигурност и предвидимост“, заяви тя. За първи път в новия седемгодишен бюджет на ЕС са предвидени средства за изграждане на нови ядрени мощности – прецедент, който според нея ясно показва промяна във фокуса на европейската политика.

По темата за енергийната независимост Пенкова призова за реалистичен подход. „Можем да говорим за автономност и сигурност, но ако в Европа липсват определени природни ресурси, те трябва да се внасят отнякъде. Балансът е ключов“, посочи тя.

В заключение евродепутатът беше категорична, че страната ни трябва да използва момента. „Сега имаме възможност не просто да участваме в европейските процеси, а да определяме правилата за европейската електропреносна мрежа. Това е шанс, който България не бива да пропуска“, заяви Цветелина Пенкова.