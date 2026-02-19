Новини
Треньорът на Интер: Платихме за грешките си, контузията на Лаутаро е сериозна

19 Февруари, 2026 06:45 922 0

  • интер-
  • кристиан киву-
  • бодьо/глимт-
  • шампионска лига-
  • футбол

"Нерадзурите" загубиха с 1:3 в Норвегия и ги чака тежък реванш на "Сан Сиро"

Треньорът на Интер: Платихме за грешките си, контузията на Лаутаро е сериозна - 1
Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Наставникът на Интер Кристиан Киву коментира поражението на своя тим от Бодьо/Глимт в Шампионската лига. "Нерадзурите" загубиха с 1:3 в Норвегия и ги чака тежък реванш на "Сан Сиро".

„Отборът положи много усилия и показа добро отношение през всичките 90 минути. Платихме си за грешките при контраатаките. Тимът се стара, въпреки състоянието на терена. Това не е извинение, но не мога да виня силно играчите си“, заяви Киву.

„Сега трябва да направим равносметка, имаме няколко дребни проблема след този мач. След три дни играем с Лече. Лаутаро? Мисля, че го загубихме, той получи контузия. Но и други играчи имат проблеми. Какво означава „загубихме Лаутаро“? Означава, че Лаутаро се контузи, и то доста сериозно“, добави той.

„Играчите на Бодьо/Глимт са свикнали с този терен, но това не е оправдание. Всичко все още е възможно, защото предстои реванш. Знаехме, че могат да ни създадат проблеми с контраатаки и сега ще се опитаме да си осигурим класиране за следващия кръг на „Сан Сиро“, завърши Киву.


