Предстоят двубоите от плейофния кръг в Лигата на конференциите

19 Февруари, 2026 09:00 760 0

Заради колебливото си представяне в плейофите ще играят и два от тимовете, считани за фаворити за спечелването на трофея

Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Днес предстоят двубоите от плейофния кръг в Лигата на конференциите. В него ще участват отборите, заели местата между 9-о и 24-то в основната фаза на турнира. Половината от срещите започват в 19:45 часа, а останалите са с начален час 22:00.

Заради колебливото си представяне в плейофите ще играят и два от тимовете, считани за фаворити за спечелването на трофея. Кристъл Палас ще гостува на Зрински (Мостар), а Фиорентина ще има трудна визита на полския Ягелония. Друг полски тим - Лех (Познан), където наскоро премина Пламен Андреев, ще се изправи срещу КуПС от Финландия.

АЗ Алкмаар, който преди основната фаза елиминира Левски, ще гостува на арменския Ноа, а отстраненият от Лудогорец в Лига Европа Шкендия ще е домакин на Самсунспор.

Останалите двойки са Сигма (Оломоуц) - Лозана, Дрита - Целье и Омония (Никозия) - Риека.


