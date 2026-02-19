Новини
Франсеск Фабрегас поднесе извиненията си за постъпката, с която разпали страстите на "Сан Сиро"

19 Февруари, 2026 07:59 1 175 0

В 79-ата минута на срещата Фабрегас задържа за фланелката Алексис Салемакерс, който се опитваше да догони съперник след загубена топка

Франсеск Фабрегас поднесе извиненията си за постъпката, с която разпали страстите на "Сан Сиро" - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Старши треньорът на Комо Франсеск Фабрегас поднесе извиненията си за своето поведение по време на равенството 1:1 срещу Милан в 24-тия кръг на Серия "А".

В 79-ата минута на срещата Фабрегас задържа за фланелката Алексис Салемакерс, който се опитваше да догони съперник след загубена топка. Действията на испанския специалист предизвикаха гневната реакция на белгиеца, а впоследствие и на наставника на Милан Масимилиано Алегри. Заради последвалата разправия с треньорския щаб на Комо наставникът на „росонерите“ получи червен картон.

„Поднасям извиненията си, защото постъпих лошо. Както казваше Кристиан Киву, ръцете трябва да се оставят вкъщи. Надявам се никога повече да не повтарям това“, заяви Фабрегас.

„Играхме като зрял отбор. Разполагаме с млад състав, но показахме характер. Много се гордея, че демонстрирахме отлична игра, която ще се опитаме да повторим и в събота срещу Ювентус. След 64 часа ни предстои още един важен мач и трябва да сме концентрирани. Беше важно да покажем такова представяне, особено след загубата от Фиорентина“, добави той.


