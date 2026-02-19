Новини
Николай Василев: Ролята на държавата не е да се меси в ценообразуването, засилените проверки са пиар

19 Февруари, 2026 09:30 1 208 45

По думите му ръстът на цените при услугите е свързан с увеличението на доходите

Николай Василев: Ролята на държавата не е да се меси в ценообразуването, засилените проверки са пиар - 1
Кадър бТВ
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Какви са рисковете пред икономиката ни в следващите месеци, може ли да се осъществява ефективен контрол върху цените от държавата и какъв трябва да е следващия бюджет на страната. Тези теми коментира пред бТВ Николай Василев - бивш вицепремиер и бивш министър на икономиката.

„Инфлацията за месец януари е 0,6%, която за 36 години преход, точно за месеците януари, зимата, вероятно е една от най-ниските изобщо. Това не е така нареченото удвояване на цените, за което хейтърите говореха“, заяви Василев.

По думите му ръстът на цените при услугите е свързан с увеличението на доходите. „За миналата година 11%, за предните години горе-долу по 13% на година. За около 4 години, предполагам, заплатите се вдигнаха с над 50%“.

Относно призивите държавата да контролира цените, Василев беше категоричен: „Моята теза винаги е била друга. Аз не съм левичар и популист. И смятам, че в пазарна икономика ролята на държавата не е да се меси в ценообразуването изобщо.“ Според него „свободната конкуренция в пазарната икономика трябва да си регулира цените, както си е навсякъде по света“.

Той определи засилените проверки като „повече пиарско упражнение“. „Ефектът е минимален и е почти безполезен. За мен това е повече пиар“, каза още Василев. И допълни: „Последният път през живота си, когато съм чувал премиер, финансов министър и шеф на НАП да коментират някаква тема, не нещо важно, е цената на една минерална вода в един шуменски магазин. Това ли е националната тема, с която трябва да занимават премиери? За мен не е.“

По отношение на еврозоната той заяви: „Вече няма да ме питате повече за проблеми с еврозоната, защото това е минало.“ Според него българските граждани ще бъдат „горди и щастливи“, когато използват собствената си валута в Европа.

Василев коментира и липсата на приет бюджет. „Ние си нямаме бюджет, както през последните няколко години, често, нищо общо няма с еврозоната. Това е политически въпрос“, заяви той. Според него причината е честата смяна на правителства: „За последните, ако теглите чертата от февруари до февруари за пет години, струва ми се, че това е 11-то правителство. Ето затова нямаме бюджет.“

Той отправи препоръка към новия финансов министър: „Ако той ни изненада приятно и реши да вкара бюджет без дефицит, с излишък, ще ме видите всеки ден да го подкрепям.“ В противен случай, ако бъде внесен бюджет „в духа на последните пет години“, Василев ще бъде сред онези, които ще настояват това да не се случва.

Бившият вицепремиер разкритикува популистките разходи: „Не е вярно, че като раздаваш пари, печелиш симпатии и подкрепа и избиратели, печелиш избори.“ Той припомни протестите с думите: „За първи път виждам протести, които не са „дайте ни още повече пари“, а обратното.“ И обобщи посланието им така: „Спрете да вземате заеми за сметка на нашите деца и да ги раздавате за глупави разходи сега.“

По отношение на проектосъстава на правителството Василев коментира: „Изглежда позитивно. Не виждам проблематични личности. Виждам доста хора с опит.“ В същото време отбеляза, че голяма част от министрите са от средите на една и съща политическа сила.

Според него не е изключено чрез настоящата конфигурация да се тества бъдеща коалиция. „Това са най-честите коментари, че вероятно е така и сигурно това е мислено“, каза Николай Василев.


  • 1 прокажено джудже

    30 1 Отговор
    не се ли удави в някоя локва ?

    Коментиран от #11

    09:31 19.02.2026

  • 2 Последния Софиянец

    22 1 Отговор
    Епщайн е контактувал в България с Бойко Борисов, Николай Младенов, Симеон Дянков,Ники Василев, Цветан Цветанов.

    09:32 19.02.2026

  • 3 продажник

    32 0 Отговор
    пак ли този малък продажен очилат по...м......я...р. изпълзя...МАРШ в дубката бе плазм..........одий

    09:33 19.02.2026

  • 4 Червените Хълмове

    3 0 Отговор
    Провокирам канибалски наклонности в всички млади българки да ме сготвят и изядат цял и гол изпечен мръвка по мръвка в фурната да съм гол под пълна упойка и след това да ме разрежат с нож наполовина и мръвка по мръвка изпечен да ме оглозгат до кокал и череп всички млади българки

    09:35 19.02.2026

  • 5 Мурка

    21 0 Отговор
    държавата е МАИКА на всички българи------ НИКИ я прави мащеха за някои неини деца

    09:35 19.02.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Гаварит Мелмак

    23 0 Отговор
    Все едно генерал-гнoм Тaнaс Атанaсов го е иzcpaл! Мaмин убaвец!

    09:37 19.02.2026

  • 9 Ролята на Държавата

    8 0 Отговор
    е да бъде Мащеха Мутра и ТрансДжендър навсякъде е така вече 21 век сме

    09:38 19.02.2026

  • 10 Фифи сладката

    18 0 Отговор
    Ценообразуването без намесата на държавата може да нарастне,като пътя от Софето до Бургас! Със стотици проценти.

    09:38 19.02.2026

  • 11 меша

    10 0 Отговор

    До коментар #1 от "прокажено джудже":

    се из медиите да не го забравиме, с него и укья Симо, ама се помни немалко....

    09:39 19.02.2026

  • 12 добре е той

    9 0 Отговор
    а от канесебе и бизнеса не дават . не стигат за заплати и бонуси . съветници има много . коалицията решава . каролев и той беше финансист . на калушев счетоводителя правел финансите . все на плюс .

    09:41 19.02.2026

  • 13 Лудия шапкар

    9 0 Отговор
    Цитирам от статията - 36 години преход

    09:42 19.02.2026

  • 14 Мишел

    22 0 Отговор
    При съществуващата безконтролност, свидетели сме само на хвърчащи нагоре цени. Някой да е виждал намаляваща цена?

    09:43 19.02.2026

  • 15 муцунка

    1 2 Отговор
    Цветелина Пенкова е славянка.

    09:43 19.02.2026

  • 16 малък мук

    21 1 Отговор
    ах какъв си ни боклук

    09:44 19.02.2026

  • 17 мръгх

    22 1 Отговор
    Ники Маус, за какво е държавата тогава бре, плешив словоблудец??? Да те направят министър да "усвояваш" и да пърдиш??? За това ли е държавата според плешивата ти проооста кратуна??? Нали те видяхме и теб. В другите държави държавата определя правилата и контролира, само "твоята" държава е само за да пърдят такива като теб и другите айдуци дето се изредиха и станаха милиардери. Такъв хубав затворник ще стане от теб. Слава на Господ Иисус Христос, идват избори. Вече си един мухльо без власт, дето обикаля по телевизиите.

    09:45 19.02.2026

  • 18 име

    19 0 Отговор
    "Държавата" няма полза от ниска инфлация, тогава управляващите ще трябва да вдигнат данъците, а това е рисковано за тяхната популярност. Вместо това си траят и си събират повече приходи от ДДС с които ще си вържат бюджета. Бюджета за крадене.

    09:47 19.02.2026

  • 19 то калушев вземал 40 000 евро

    6 2 Отговор
    за дете с него 8 месеца . добра пачка . и давали . доста деца ходели . а за бюджета не давал нищо .

    09:47 19.02.2026

  • 20 така е

    1 12 Отговор
    В интерес на истината Борисов ви предупреди отдавна, че популиста Асен Василев ви вдига доходите с парите на внуците ви. А вие му се изсмяхте. Сега ревете че с увеличените доходи купувате по-малко. Ами ревете си..

    Коментиран от #25

    09:47 19.02.2026

  • 21 Цървул

    11 1 Отговор
    „Моята теза винаги е била друга. Аз не съм левичар и популист. И смятам, че в пазарна икономика ролята на държавата не е да се меси в ценообразуването изобщо.“ - Според този икономист " бизнеса " трябва да дере купувачите колкото може и без всякакъв контрол . Ето това говори той . Заради такива сме цъфнали и вързали .

    09:52 19.02.2026

  • 22 ха ха ха

    14 2 Отговор
    Ръстът на цените бил заради увеличението на доходите??? В Германия доходите като са по-високи защо цените са по ниски???

    09:53 19.02.2026

  • 23 лицемер

    10 2 Отговор
    ей глупако, всичките атлантически бпбклуци сте такива лицемери!!!! значи не трябвало да се меси в ценообразуванеро, обаче всичкия бизнес в целия ЕС е на някакви субсидии, индустрията през тока и водата, както и цялото земеделие! ами да се спират всякакви помоши от държавата за частния бизнес и да видиш пълната прелест на ценообразуването!!!

    09:54 19.02.2026

  • 24 Тоя явно

    12 0 Отговор
    Не е учил икономика!!! Както казваше един преподавател от Винс ако от утре ти вдигнат двойно заплатата няма да започнеш да ядеш двойно повече хляб,месо,мляко,яйца....просто имаме спекула и държавата трябва да въведе прогресивен данък печалба за основните хранителни продукти...например при печалба над 20-30 % данъка да е 99%

    09:55 19.02.2026

  • 25 фжокас

    9 1 Отговор

    До коментар #20 от "така е":

    Ти пък намери кого да даваш за пример??? Или си голям глупак или си на издръжка от лъжливия и крадлив циганин от ГЕРБ банкя. Тоя айдук дето ограби България и от един проост пожарникар и бандит стана неприлично богат, та точно него да цитираш си е голяма глупост. Докато ти разправя да не ти вдигат доходите, ти ограби и долните гащи същия този боклук. Докато си пълнеше чекмеджето ти разправяше да стоиш гладен ти. Слава Богу намаляват глупаците, дето го цитират.

    09:57 19.02.2026

  • 26 мареее

    11 0 Отговор
    а каква е ролята на държавата бе мухъл, ако не се меси в ценообразуването - нещо контрол, таван и пр. - мммммм

    10:02 19.02.2026

  • 27 ИВАН

    9 0 Отговор
    Още един много умен плужек, ама те всичките са такива и ние си ги храним и развъждаме.

    10:05 19.02.2026

  • 28 Значи

    9 0 Отговор
    вдигат ми с 23 процента сумата, която трябва да платя на А1 и трябва да мълча. Що не се прибереш във Варна и да не говориш неща, които не разбираш

    10:09 19.02.2026

  • 29 6135

    9 0 Отговор
    Абе икономистче, когато всички се наговорят да вдигнат цените, това не е пазарна икономика, а картел и е незаконно!
    Проверете са правилни. Проблемът е, че са само фиктивни.

    10:09 19.02.2026

  • 30 ООрана държава

    8 0 Отговор
    Не всичко е цена, качеството на храните е на тотално ниско ниво. Големите вериги продават боклук фрашкан с вода и пълнежи

    10:13 19.02.2026

  • 31 Око

    6 0 Отговор
    Какви проверки, какви 2.56€?
    Кафето на автомата в работата рязко си “понижи “цената .
    От 0.70 ст стана на 0.50€ цента 👌👍

    10:18 19.02.2026

  • 32 Браво

    3 1 Отговор
    Ама разбира се .Държавата ще отмре. Та даже и туземното население на територията България не е нужно никому . Но, хайде,хайде,всички на софрата Корман носи баклавата. Така стоят нещата тук. Дойде и това време,време на позор, измама и колапс.Времето на Кюляшев.

    10:18 19.02.2026

  • 33 Гражданин

    6 0 Отговор
    Гръцката държава се меси много решително и сваля цените на над 2000 стоки по магазините!

    10:22 19.02.2026

  • 34 Ганьо

    3 0 Отговор
    Много неистини, в САЩ има много регулации, те не са в цените , а в лицензиите за много от дейностите- таксиметрови услуги , ресторанти , кафета. Има си лимити за всяка една дейност. Иначе много маймуни на клона и за да оцелееш трябва да вдигаш цените!

    10:30 19.02.2026

  • 35 Може !

    5 0 Отговор
    Може !

    Ако Знаеш !

    Как !

    Но тези Очила !

    Не ти Позволяват !

    Да Видиш !

    Това !

    10:37 19.02.2026

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 мда

    4 0 Отговор
    При картелите няма конкуренция, само плещещи празни приказки Иксперти.

    10:42 19.02.2026

  • 38 провинциалист

    3 0 Отговор
    "Вече няма да ме питате повече за проблеми с еврозоната" - точно така, само бой за тебе!

    10:53 19.02.2026

  • 39 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 40 Шкиф

    5 0 Отговор
    ...тоя варненски чехъл преди години купуваше нов Мерцедес на жена си. Оная се нагъ3илa нещо да се снима с колата и му разправя на тоя плехар "мръдни, че разваляш снимката". И после ще го слушам акъл да ми дава, хехехехе, палячо

    11:25 19.02.2026

  • 41 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 42 пенсионер от Варна

    4 0 Отговор
    варненски мишок.

    11:48 19.02.2026

  • 43 пенсионер от Варна

    5 0 Отговор
    така и не разбрах тоя мишок как си вади парите !!

    11:51 19.02.2026

  • 44 Някой

    2 0 Отговор
    Напротив, работата на държавата е да се меси, за да коригира изкривяванията в пазара.

    12:07 19.02.2026

  • 45 ПЕНКО

    0 0 Отговор
    ...... КАКВО СЕ РАЗБИРА ПОД -- " ИЗПЕРКТ " - В БЪЛГАРИЯ ?????????????????

    16:58 19.02.2026

