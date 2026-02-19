Николай Василев: Ролята на държавата не е да се меси в ценообразуването, засилените проверки са пиар

Какви са рисковете пред икономиката ни в следващите месеци, може ли да се осъществява ефективен контрол върху цените от държавата и какъв трябва да е следващия бюджет на страната. Тези теми коментира пред бТВ Николай Василев - бивш вицепремиер и бивш министър на икономиката.
„Инфлацията за месец януари е 0,6%, която за 36 години преход, точно за месеците януари, зимата, вероятно е една от най-ниските изобщо. Това не е така нареченото удвояване на цените, за което хейтърите говореха“, заяви Василев.
По думите му ръстът на цените при услугите е свързан с увеличението на доходите. „За миналата година 11%, за предните години горе-долу по 13% на година. За около 4 години, предполагам, заплатите се вдигнаха с над 50%“.
Относно призивите държавата да контролира цените, Василев беше категоричен: „Моята теза винаги е била друга. Аз не съм левичар и популист. И смятам, че в пазарна икономика ролята на държавата не е да се меси в ценообразуването изобщо.“ Според него „свободната конкуренция в пазарната икономика трябва да си регулира цените, както си е навсякъде по света“.
Той определи засилените проверки като „повече пиарско упражнение“. „Ефектът е минимален и е почти безполезен. За мен това е повече пиар“, каза още Василев. И допълни: „Последният път през живота си, когато съм чувал премиер, финансов министър и шеф на НАП да коментират някаква тема, не нещо важно, е цената на една минерална вода в един шуменски магазин. Това ли е националната тема, с която трябва да занимават премиери? За мен не е.“
По отношение на еврозоната той заяви: „Вече няма да ме питате повече за проблеми с еврозоната, защото това е минало.“ Според него българските граждани ще бъдат „горди и щастливи“, когато използват собствената си валута в Европа.
Василев коментира и липсата на приет бюджет. „Ние си нямаме бюджет, както през последните няколко години, често, нищо общо няма с еврозоната. Това е политически въпрос“, заяви той. Според него причината е честата смяна на правителства: „За последните, ако теглите чертата от февруари до февруари за пет години, струва ми се, че това е 11-то правителство. Ето затова нямаме бюджет.“
Той отправи препоръка към новия финансов министър: „Ако той ни изненада приятно и реши да вкара бюджет без дефицит, с излишък, ще ме видите всеки ден да го подкрепям.“ В противен случай, ако бъде внесен бюджет „в духа на последните пет години“, Василев ще бъде сред онези, които ще настояват това да не се случва.
Бившият вицепремиер разкритикува популистките разходи: „Не е вярно, че като раздаваш пари, печелиш симпатии и подкрепа и избиратели, печелиш избори.“ Той припомни протестите с думите: „За първи път виждам протести, които не са „дайте ни още повече пари“, а обратното.“ И обобщи посланието им така: „Спрете да вземате заеми за сметка на нашите деца и да ги раздавате за глупави разходи сега.“
По отношение на проектосъстава на правителството Василев коментира: „Изглежда позитивно. Не виждам проблематични личности. Виждам доста хора с опит.“ В същото време отбеляза, че голяма част от министрите са от средите на една и съща политическа сила.
Според него не е изключено чрез настоящата конфигурация да се тества бъдеща коалиция. „Това са най-честите коментари, че вероятно е така и сигурно това е мислено“, каза Николай Василев.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 прокажено джудже
Коментиран от #11
09:31 19.02.2026
2 Последния Софиянец
09:32 19.02.2026
3 продажник
09:33 19.02.2026
4 Червените Хълмове
09:35 19.02.2026
5 Мурка
09:35 19.02.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Гаварит Мелмак
09:37 19.02.2026
9 Ролята на Държавата
09:38 19.02.2026
10 Фифи сладката
09:38 19.02.2026
11 меша
До коментар #1 от "прокажено джудже":се из медиите да не го забравиме, с него и укья Симо, ама се помни немалко....
09:39 19.02.2026
12 добре е той
09:41 19.02.2026
13 Лудия шапкар
09:42 19.02.2026
14 Мишел
09:43 19.02.2026
15 муцунка
09:43 19.02.2026
16 малък мук
09:44 19.02.2026
17 мръгх
09:45 19.02.2026
18 име
09:47 19.02.2026
19 то калушев вземал 40 000 евро
09:47 19.02.2026
20 така е
Коментиран от #25
09:47 19.02.2026
21 Цървул
09:52 19.02.2026
22 ха ха ха
09:53 19.02.2026
23 лицемер
09:54 19.02.2026
24 Тоя явно
09:55 19.02.2026
25 фжокас
До коментар #20 от "така е":Ти пък намери кого да даваш за пример??? Или си голям глупак или си на издръжка от лъжливия и крадлив циганин от ГЕРБ банкя. Тоя айдук дето ограби България и от един проост пожарникар и бандит стана неприлично богат, та точно него да цитираш си е голяма глупост. Докато ти разправя да не ти вдигат доходите, ти ограби и долните гащи същия този боклук. Докато си пълнеше чекмеджето ти разправяше да стоиш гладен ти. Слава Богу намаляват глупаците, дето го цитират.
09:57 19.02.2026
26 мареее
10:02 19.02.2026
27 ИВАН
10:05 19.02.2026
28 Значи
10:09 19.02.2026
29 6135
Проверете са правилни. Проблемът е, че са само фиктивни.
10:09 19.02.2026
30 ООрана държава
10:13 19.02.2026
31 Око
Кафето на автомата в работата рязко си “понижи “цената .
От 0.70 ст стана на 0.50€ цента 👌👍
10:18 19.02.2026
32 Браво
10:18 19.02.2026
33 Гражданин
10:22 19.02.2026
34 Ганьо
10:30 19.02.2026
35 Може !
Ако Знаеш !
Как !
Но тези Очила !
Не ти Позволяват !
Да Видиш !
Това !
10:37 19.02.2026
36 Този коментар е премахнат от модератор.
37 мда
10:42 19.02.2026
38 провинциалист
10:53 19.02.2026
39 Този коментар е премахнат от модератор.
40 Шкиф
11:25 19.02.2026
41 Този коментар е премахнат от модератор.
42 пенсионер от Варна
11:48 19.02.2026
43 пенсионер от Варна
11:51 19.02.2026
44 Някой
12:07 19.02.2026
45 ПЕНКО
16:58 19.02.2026