Масимилиано Алегри се ядоса: Следващия път и аз ще направя шпагат и ще вляза на терена

19 Февруари, 2026 07:00 1 141 0

Трябва да запазим спокойствие и да продължим да работим

Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Масимилиано Алегри обясни действията си, довели до изгонването му в мача между Милан и Комо от 24-тия кръг на Серия "А", завършил 1:1. Наставникът на „росонерите“ получи червен картон в 80-ата минута след разправия с треньорския щаб на съперника.

„Мачът не беше лесен. След като допуснахме гол, отборът реагира добре. Сега трябва да се съсредоточим, за да се върнем на победния път в неделния двубой с Парма“, заяви Алегри.

„Беше труден мач, на моменти скучен. Рафаел Леао се справи добре при гола, както и Яшари с асистенцията. Трябва да запазим спокойствие и да продължим да работим", изтъкна специалистът.

„Изгонването ми? Мисля, че имаше нарушение. Салемакерс се опитваше да си върне топката и според мен Фабрегас го задържа", каза Алегри.

На въпрос относно признанието на Фабрегас, че е извършил нарушение, Алегри отговори с ирония: „Разбирам, но тогава следващия път, когато някой тича край тъчлинията, и аз ще направя шпагат и ще вляза на терена. Отидох там, за да защитя Салемакерс, а един от служителите на Комо ме нападна", добави Алегри.


