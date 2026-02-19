Новини
Сидни Суини с провокативна фотосесия по бельо (СНИМКА)

19 Февруари, 2026 09:41 2 359 8

  • сидни суини-
  • бельо-
  • syrn

Актрисата промотира линията си, като лично моделира секси бельото на марката

Сидни Суини с провокативна фотосесия по бельо (СНИМКА) - 1
Снимка: БГНЕС
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Последната фотосесия на Сидни Суини за новата ѝ марка бельо, Syrn, я представи в интересна светлина, докато облича мъжки боксерки. Сидни предизвика много дискусии, когато стартира Syrn, и от дебюта на новата си марка, тя промотира линията си, като лично моделира секси бельото на марката в рекламна кампания.

В най-скорошната промоция, споделена на официалната страница на Syrn в Instagram във вторник (17 февруари), 28-годишната телевизионна звезда беше видяна да показва голото си дупе в оскъдно бяло бельо.



Оценка 3.7 от 9 гласа.
Оценка 3.7 от 9 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 бушприт

    1 0 Отговор
    Сидни Суини е заснела провокативна фотосесия по бельо.

    09:44 19.02.2026

  • 2 Голям и е размера на сутиена факт

    12 1 Отговор
    Ама и размера и на другото бельо и е голям ако ме разбирате

    С една дума Сочничка е нее тапициран кокал

    09:48 19.02.2026

  • 3 Герп боклуци

    6 2 Отговор
    Виждат се там в едно еуфорично сериалче тия сиси, няколко пъти и да сме честни доста са грозни, не говорим за обем

    10:12 19.02.2026

  • 4 хмм

    2 3 Отговор
    На първата снимка прилича на умряла риба. А "фотосесията" е като сбор селфита от фейсбука на някоя ученичка.

    10:37 19.02.2026

  • 8 иди ми дойди ми

    0 0 Отговор
    Личи си,че скоро ще ни накарат да носиме прашките им,ама не върху дънките си,а под тях. Натам вървят нещата.Модата се обръща от мъжка в женска изобщо. Дали мъжете няма да бъдат накарани да носят и циципаси-тези на Сидни Суини?!

    15:57 19.02.2026