Спортът по ТВ в четвъртък (19 февруари)

МИЛАНО 2026
09:55 часа (Кърлинг) Групова фаза, мъже (Евроспорт 1)
10:45 часа (Ски алпинизъм) Спринт, жени (Евроспорт 1)
11:00 часа (Северна комбинация) Ски-скокове, отборно (БНТ 3)
12:00 часа (Фристайл ски) Халфмайп, мъже (Евроспорт 1)
12:25 часа (Фристайл ски) Ски акробатика, мъже (Евроспорт 1)
13:50 часа (Ски алпинизъм) Спринт, жени (Евроспорт 1)
14:55 часа (Северна комбинация) Ски-бягане, отборно (БНТ 3)
15:25 часа (Северна комбинация) Ски-бягане, отборно (Евроспорт 1)
15:45 часа (Хокей на лед) Жени: Швейцария – Швеция (Евроспорт 1)
18:10 часа (Кънки-бягане) 1500 метра, мъже (Евроспорт 1)
19:35 часа (Фигурно пързаляне) Волна програма, жени (Евроспорт 1)
20:00 часа (Фигурно пързаляне) Волна програма, жени (БНТ 3)
22:00 часа (Фигурно пързаляне) Волна програма, жени (БНТ 1)
БАСКЕТБОЛ
16:00 часа (efbet Купа на България) Берое – Локомотив (Пловдив) (MAX Sport 1)
19:00 часа (efbet Купа на България) Рилски спортист – Академик (Пловдив) (MAX Sport 1)
19:00 часа (Испания, Кралска купа) Валенсия – Ховентут (Нова Спорт)
22:00 часа (Испания, Кралска купа) Реал (Мадрид) – Уникаха (Нова Спорт)
ТЕНИС
14:30 часа Турнир за мъже в Доха (MAX Sport 3)
18:30 часа Турнир за мъже в Доха (MAX Sport 2)
21:30 часа Турнир за мъже в Рио де Жанейро (MAX Sport 1)
ДРУГИ СПОРТОВЕ
11:45 часа (Колоездене) Обиколка на ОАЕ (Евроспорт 2)
12:00 часа (Голф) Magical Kenya Open (MAX Sport 2)
15:00 часа (Колоездене) Обиколка на Андалусия (Евроспорт 2)
17:00 часа (Колоездене) Обиколка на Алгарве (Евроспорт 2)
21:00 часа (Снукър) Шампионат на играчите (Евроспорт 2)
ФУТБОЛ
09:45 часа (ШЛ2 на Азия) Макартър – Банкок Юнайтед (Диема Спорт 3)
12:00 часа (ШЛ2 на Азия) Гамба Осака – Поханг Стилърс (Нова Спорт)
19:45 часа (Лига на конференциите) Зрински – Кристъл Палас (Ринг)
19:45 часа (Лига Европа) Фенербахче – Нотингам (MAX Sport 4)
19:45 часа (Лига Европа) ПАОК – Селта (bTV Action)
22:00 часа (Лига Европа) Селтик – Щутгарт (bTV Action)
22:00 часа (Лига Европа) Лил – Цървена звезда (MAX Sport 4)
22:00 часа (Лига Европа) Лудогорец – Фенербахче (MAX Sport 3)
22:00 часа (Лига Европа) Панатинайкос – Виктория (Пилзен) (Ринг)
