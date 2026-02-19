Новини
Спортът по ТВ в четвъртък (19 февруари)

19 Февруари, 2026 08:14 1 238 7

Ето какво може да гледаме днес

Спортът по ТВ в четвъртък (19 февруари) - 1
Ивайло Борисов Ивайло Борисов Автор във Fakti.bg

МИЛАНО 2026
09:55 часа (Кърлинг) Групова фаза, мъже (Евроспорт 1)
10:45 часа (Ски алпинизъм) Спринт, жени (Евроспорт 1)
11:00 часа (Северна комбинация) Ски-скокове, отборно (БНТ 3)
12:00 часа (Фристайл ски) Халфмайп, мъже (Евроспорт 1)
12:25 часа (Фристайл ски) Ски акробатика, мъже (Евроспорт 1)
13:50 часа (Ски алпинизъм) Спринт, жени (Евроспорт 1)
14:55 часа (Северна комбинация) Ски-бягане, отборно (БНТ 3)
15:25 часа (Северна комбинация) Ски-бягане, отборно (Евроспорт 1)
15:45 часа (Хокей на лед) Жени: Швейцария – Швеция (Евроспорт 1)
18:10 часа (Кънки-бягане) 1500 метра, мъже (Евроспорт 1)
19:35 часа (Фигурно пързаляне) Волна програма, жени (Евроспорт 1)
20:00 часа (Фигурно пързаляне) Волна програма, жени (БНТ 3)
22:00 часа (Фигурно пързаляне) Волна програма, жени (БНТ 1)

БАСКЕТБОЛ
16:00 часа (efbet Купа на България) Берое – Локомотив (Пловдив) (MAX Sport 1)
19:00 часа (efbet Купа на България) Рилски спортист – Академик (Пловдив) (MAX Sport 1)
19:00 часа (Испания, Кралска купа) Валенсия – Ховентут (Нова Спорт)
22:00 часа (Испания, Кралска купа) Реал (Мадрид) – Уникаха (Нова Спорт)

ТЕНИС
14:30 часа Турнир за мъже в Доха (MAX Sport 3)
18:30 часа Турнир за мъже в Доха (MAX Sport 2)
21:30 часа Турнир за мъже в Рио де Жанейро (MAX Sport 1)

ДРУГИ СПОРТОВЕ
11:45 часа (Колоездене) Обиколка на ОАЕ (Евроспорт 2)
12:00 часа (Голф) Magical Kenya Open (MAX Sport 2)
15:00 часа (Колоездене) Обиколка на Андалусия (Евроспорт 2)
17:00 часа (Колоездене) Обиколка на Алгарве (Евроспорт 2)
21:00 часа (Снукър) Шампионат на играчите (Евроспорт 2)

ФУТБОЛ
09:45 часа (ШЛ2 на Азия) Макартър – Банкок Юнайтед (Диема Спорт 3)
12:00 часа (ШЛ2 на Азия) Гамба Осака – Поханг Стилърс (Нова Спорт)
19:45 часа (Лига на конференциите) Зрински – Кристъл Палас (Ринг)
19:45 часа (Лига Европа) Фенербахче – Нотингам (MAX Sport 4)
19:45 часа (Лига Европа) ПАОК – Селта (bTV Action)
22:00 часа (Лига Европа) Селтик – Щутгарт (bTV Action)
22:00 часа (Лига Европа) Лил – Цървена звезда (MAX Sport 4)
22:00 часа (Лига Европа) Лудогорец – Фенербахче (MAX Sport 3)
22:00 часа (Лига Европа) Панатинайкос – Виктория (Пилзен) (Ринг)


Поставете оценка:
Оценка 5 от 4 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Новичок

    5 0 Отговор
    Ехо,как Лудогорец - Фенербахче бре ?!@ И защо по-мах спорт 3 ???

    08:19 19.02.2026

  • 2 тортиля

    3 0 Отговор
    (Ски алпинизъм) -ЩО Е ТОВА? ДА ХОДЯТ СЪС СКИ ПО СКАЛИТЕ,ЛИ?!

    08:28 19.02.2026

  • 3 волан

    6 0 Отговор
    (Фристайл ски) Халфмайп, .....Вече само на инглиш ли ще пишем? Български превод и български език нямаме ли?!?!

    08:29 19.02.2026

  • 4 Сульо

    2 1 Отговор
    Няма ли фенербахче да са много изморени от мача с Нотингам, който според програмата на Факти, ще приключи пет минути преди мача им с Лудогорец?

    Коментиран от #5

    12:52 19.02.2026

  • 5 Явно е

    1 0 Отговор

    До коментар #4 от "Сульо":

    ЧЕ няма. Важното е да е пълна чашата с алкохол, а какво си пиша, то си е Ваша

    18:31 19.02.2026

  • 6 Явно е

    1 0 Отговор
    ЧЕ няма. Важното е да е пълна чашата с алкохол, а какво си пиша, то си е Ваша работа

    18:32 19.02.2026

  • 7 Лелееее

    1 0 Отговор
    авторче, оди някъде. Да ни ти казвам, къде. Понаспи се, чак тогава си помисли, дали трябва да пишеш, каквото и да е.

    18:34 19.02.2026

