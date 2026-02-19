Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Треньорът на Бодьо/Глимт шокира: Представихме се на средно ниво срещу Интер

19 Февруари, 2026 07:30 1 126 0

Треньорът на Бодьо/Глимт шокира: Представихме се на средно ниво срещу Интер - 1
Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Старши треньорът на Бодьо/Глимт Киетил Кнутсен остана реалист след победата над Интер (3:1) в плейофния кръг на Шампионската лига, като заяви, че отборът има още накъде да подобрява представянето си.

„Мисля, че имахме известна доза късмет. Бяхме изключително ефективни, но за нашите стандарти това беше средно представяне. Резултатът е добър, но играта – средна“, заяви Кнутсен.

Относно стратегията за реванша следващата седмица, специалистът подчерта, че тимът му не трябва да се затваря.

„Има много неща, върху които да работим. Това ще бъде съвсем различен мач. Не можем просто да се защитаваме дълбоко в своята половина и да разчитаме на контраатаки. Трябва и да атакуваме, да пресираме, да се защитаваме солидно и да търсим своите шансове. Със сигурност ни чака тежък двубой”, наясно е треньорът на Бодьо/Глимт.

Кнутсен не пести и похвалите си към звездата на вечерта Каспер Хьог, който се отличи с гол и две аистенции.

„Той бележи огромен прогрес. Справя се отлично, включително в дефанзивен план. Умее да пази топката, печели много дуели и участва и в трите гола. Освен това е прекрасен човек, така че всичко е перфектно”, изтъкна Кнутсен.


