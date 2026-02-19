Започват решаващите битки от плейофите в Лига Европа

В четвъртък вечер (19-и февруари) предстоят да се изиграят първите битки от плейофите на втория по сила европейски клубен турнир Лига Европа. Програмата ще предложи по четири мача в два часови диапазона – 19:45 и 22:00.

Ранните двубои предлагат някои интересни сблъсъци, като сред тях е Фенербахче - Нотингам Форест. Турският гранд продължава ожесточената борба за титла в местното първенство с Галатасарай, но сега е изправен пред английско препятствие в лицето на Нотингам, който има нов мениджър в лицето на Витор Перейра. Португалецът пое управлението след уволнението на Шон Дайш и основната цел остава да спаси отбора от изпадане във Висшата лига, но в същото време пробив в ЛЕ не изглежда непостижима цел, тъй като отборът е един от фаворитите за спечелването на трофея.

Друг интересен двубой е този между норвежкия Бран и италианския Болоня, който също е се бори да достигне до финала на надпреварата. Гръцкият ПАОК Солун е домакин на испанския Селта Виго, но срещата ще мине без участието на капитана на българския национален отбор Кирил Десподов за „двуглавите орли“, след като е контузен. В последната ранна среща хърватският Динамо Загреб приема белгийския Генк.

От 22:00 часа погледите на българските фенове ще бъдат насочени към Разград, където родният шампион Лудогорец посреща своя стар познайник Ференцварош. Това ще бъде четвърти мач между двата тима този сезон, като „орлите“ ще търсят успех, с който да вземат преднина преди реванша след седмица в Будапеща.

По същото време шотландският гранд Селтик посреща друг от фаворитите в лицето на германския Щутгарт, който в последно време намери постоянство в изявите си след колебливата есен.

В останалите срещи Лил приема сръбския Цървена звезда, докато Панатинайкос е домакин на Виктория Пилзен.

Програма за първите мачове от плейофите на Лига Европа за четвъртък (19-и февруари):

19:45 часа | Фенербахче – Нотингам Форест

19:45 часа | Динамо Загреб – Генк

19:45 часа | ПАОК Солун – Селта Виго

19:45 часа | Бран – Болоня

22:00 часа | Селтик – Щутгарт

22:00 часа | Лил – Цървена звезда

22:00 часа | ЛУДОГОРЕЦ – ФЕРЕНЦВАРОШ

22:00 часа | Панатинайкос – Виктория Пилзен