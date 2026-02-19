Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Зеленски: Лидерска среща може да разреши териториалния ни спор с руснаците
  Тема: Украйна

Зеленски: Лидерска среща може да разреши териториалния ни спор с руснаците

19 Февруари, 2026 06:27, обновена 19 Февруари, 2026 06:32 2 891 208

  • зеленски-
  • мерц-
  • украйна-
  • русия-
  • преговори-
  • мир

Германският канцлер Фридрих Мерц не вижда особени изгледи за скорошно договаряне на край на войната в Украйна

Зеленски: Лидерска среща може да разреши териториалния ни спор с руснаците - 1
Снимка: ЕПА/БГНЕС
БТА БТА

Украинският президент Володимир Зеленски съобщи, че Киев и Москва са близо до финализирането на документ за механизъм за наблюдение на евентуално спиране на огъня, след вчерашните мирни преговори с посредничеството на САЩ в Женева, предаде Ройтерс.

В интервю за "Пиърс Морган без цензура" (Piers Morgan Uncensored, политическо токшоу в Ютюб с водещ британския журналист Пиърс Морган) Зеленски посочи, че напредъкът "по политическите въпроси е по-бавен и че лидерите на двете страни биха могли да се опитат да постигнат споразумение помежду си по най-спорния въпрос, териториалния".

Германският канцлер Фридрих Мерц не вижда особени изгледи за скорошно договаряне на край на войната в Украйна. Според него конфликтът може да приключи единствено когато някоя от двете страни се изтощи военно или икономически, предаде ДПА.

"По моя оценка тази война ще завърши едва когато някоя от двете страни се изтощи, или военно, или икономически", каза Мерц в публикувано днес интервю за изданието "Райнпфалц".

Що се отнася до руския президент Владимир Путин, Мерц добави: "Рационалните и хуманитарните аргументи няма да убедят Путин. Това е горчивата истина".

Той посочи, че затова целта на европейските усилия трябва да бъде да се направи така, че "руската държава да не може да повече да продължи войната военно и да на може повече да я финансира икономически".

Според Мерц, "руската властова клика" не може да оцелее без войната в обозримото бъдеще. "Тя трябва да държи военната машина да работи, защото няма никакъв план какво да прави със стотиците хиляди, някои от които тежко травматизирани войници, които ще се завърнат от фронта", каза канцлерът.

Мерц описа състоянието на днешна Русия в много тъмни краски: "В момента сме свидетели как тази страна е изпаднала в състояние на дълбоко варварство. Това няма да се промени в обозримото бъдеще и това е нещо, с което трябва да се примирим".

Украйна се бори да отблъсне руските атаки от близо четири години. През последните дни двете страни преговаряха помежду си в Женева за прекратяване на войната. Подробности за дискусиите не бяха разкрити.


