Фламенго обяви нов договор с Филипе Луис

29 Декември, 2025 16:32 383 0

Тимът успя да завоюва четвъртия си трофей от престижния турнир Копа Либертадорес

Снимка: БГНЕС/EПA
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Бразилският футболен колос Фламенго официално потвърди, че наставникът Филипе Луис ще продължи да води отбора до 30 юни 2027 година. Новината бе съобщена от ръководството на клуба, което изрази огромното си удовлетворение от постигнатите резултати под ръководството на бившия защитник.

Под вещото ръководство на Филипе Луис, тимът успя да завоюва четвъртия си трофей от престижния турнир Копа Либертадорес, като триумфира в края на миналия месец. Това постижение затвърди позицията на клуба сред най-успешните в Южна Америка и донесе радост на милионите фенове.

Филипе Луис, който се прочу като ляв бек на Атлетико Мадрид, пое треньорския пост във Фламенго на 30 септември миналата година, веднага след като сложи край на бляскавата си футболна кариера именно с екипа на "червено-черните".

Сега, с новия си договор, той ще има възможност да надгради успехите и да продължи да пише история с любимия си клуб. Ръководството на Фламенго подчерта, че доверието към Филипе Луис е напълно оправдано.



