Д-р Тасков, БСП-ОЛ: Дължим на психиатрите по-добри условия на труд, не контрол от НПО-та

19 Февруари, 2026 08:04 907 14

Той подчерта, че е нужно да се осигурят по-големи възможности не само на психиатричните отделения и клиники към големите болници, а също на държавните психиатрични болници, включително и за детската психиатрия

Д-р Тасков, БСП-ОЛ: Дължим на психиатрите по-добри условия на труд, не контрол от НПО-та - 1
Снимка: БСП-ОЛ
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

„Психиатрите не само са полагали Хипократовата клетва - те са една от най-интелигентните части на лекарското съсловие. Дължим им не контрол от НПО-та, а по-добри условия на труд и оттам - по-добри условия за лечение на техните пациенти.” Това заяви народният представител от БСП-ОБЕДИНЕНА ЛЕВИЦА д-р Десислав Тасков от парламентарната трибуна.

Той подчерта, че е нужно да се осигурят по-големи възможности не само на психиатричните отделения и клиники към големите болници, а също на държавните психиатрични болници, включително и за детската психиатрия. „Ако бъдат остойностени трите клинични пътеки, направени от Националния борд по детска психиатрия, тогава би се увеличил както контролът, така и биха се подобрили условията на труд и на лечение, включително с навлизането на частния сектор”, посочи д-р Тасков.

Народният представител от левицата припомни, че психично болните са единствената група пациенти, които не знаят, че са болни. „Често се налага и мобилизация, която е жестока за всеки един нормален човек, но е важна за него, за да бъде предпазен от опити за самоубийство, за самонараняване или нещо друго, застрашаващо неговия живот, както и този на персонала”, обърна внимание той.


България
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 секта

    10 1 Отговор
    Прав е лудите в Булгария стават все по вече и все по луди.

    08:08 19.02.2026

  • 2 ООрана държава

    7 0 Отговор
    Всичките 240 сте за психиатър а един диванен к0нд0м, си е направо за диспансер

    Коментиран от #5

    08:10 19.02.2026

  • 3 име

    7 1 Отговор
    А какво ще работят хората в НПОто, трябва да си търсят работа на пазара на труда, горките. Ццц, нищо социално няма в БСП ;)

    08:19 19.02.2026

  • 4 Перо

    3 5 Отговор
    От всички доктори, най-ненормални са психиатри и невролози! Само интересчиите-нагаждачи за постове от скапаната партия на червената буржоазия не го разбраха!

    08:20 19.02.2026

  • 5 Да бе , да !

    6 1 Отговор

    До коментар #2 от "ООрана държава":

    Не са луди 240те . Луд е народът , който ги държи на власт .

    Коментиран от #12

    08:26 19.02.2026

  • 6 тц тц

    3 5 Отговор
    „Психиатрите са една от най-интелигентните части на лекарското съсловие."...точно обратното е - който няма ум да стане лекар става психиатър или патолог.

    Коментиран от #7

    08:26 19.02.2026

  • 7 Цт цт

    3 0 Отговор

    До коментар #6 от "тц тц":

    Имаш ли представа как се става пато-ататом. Защо ли точно те не достигат в здравеопазването ?

    08:40 19.02.2026

  • 8 Не на НПО

    7 0 Отговор
    Абсолютно прав за НПО. Аз не участвам и не гласувам за НПО за парламент, президент и кмет и очаквам нещо от тях което аз искам, а не някой друг който подменя моя глас. НПО е частна фирма и 50 фуши под форма на протест променят живота на други 5 милиона за неща които не споделят. Най вече са облазили правосъдието чрез фондовете и бюджета. Искам си държаватаБългария а не СоРосоландия и Америка за България.

    08:43 19.02.2026

  • 9 Гост

    1 0 Отговор
    Много сте добри и далновидни като сте извън властта. Като я вземете ставате като сем. пеефски. Класика

    09:09 19.02.2026

  • 10 Всички

    0 1 Отговор
    Гласували за бсп от 30 години сме за психиатрията.Най накрая си показаха истинския образ.

    09:19 19.02.2026

  • 11 Аман бе

    1 0 Отговор
    В тая държава всеки иска да прави, каквото си иска и да не отговаря пред никого!

    09:49 19.02.2026

  • 12 ООрана държава

    0 0 Отговор

    До коментар #5 от "Да бе , да !":

    Ми сваляй ги де

    10:28 19.02.2026

  • 13 Господине !

    2 0 Отговор
    Господине !

    Не е проблем Отношението на Обществото !

    Към Психиатрите !

    Проблем е !

    Безхаберието на Лекарите които Провеждат Беззаконието, което се случва В Здравната система на Тази Страна !

    Лекар Който бърка понятията Увредено с Намалено !
    Лекар който не познава същността на Органа и начина на функциониране на Органа или стемата предмет на Неговата Професионална квалификация !

    Цялата Нормативна База На МЗ !
    Противоречи изцяло на постановеното от Конституцията и на постановеното от Закона за Здравето В Тази Страна !

    Но Без Истински лекари които познават занаята си !

    Здравна система !

    Не Може Да се Изгради !

    С Лаици !

    Тази Работа !

    Не Става !

    10:30 19.02.2026

  • 14 А Системата на Медицинското Образовение

    2 0 Отговор
    А Системата на Медицинското Образовение ТУК !

    Ежегодно бълва !

    Купища !

    Такина !

    Кадри !

    10:34 19.02.2026

