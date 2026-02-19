Д-р Тасков, БСП-ОЛ: Дължим на психиатрите по-добри условия на труд, не контрол от НПО-та

„Психиатрите не само са полагали Хипократовата клетва - те са една от най-интелигентните части на лекарското съсловие. Дължим им не контрол от НПО-та, а по-добри условия на труд и оттам - по-добри условия за лечение на техните пациенти.” Това заяви народният представител от БСП-ОБЕДИНЕНА ЛЕВИЦА д-р Десислав Тасков от парламентарната трибуна.

Той подчерта, че е нужно да се осигурят по-големи възможности не само на психиатричните отделения и клиники към големите болници, а също на държавните психиатрични болници, включително и за детската психиатрия. „Ако бъдат остойностени трите клинични пътеки, направени от Националния борд по детска психиатрия, тогава би се увеличил както контролът, така и биха се подобрили условията на труд и на лечение, включително с навлизането на частния сектор”, посочи д-р Тасков.

Народният представител от левицата припомни, че психично болните са единствената група пациенти, които не знаят, че са болни. „Често се налага и мобилизация, която е жестока за всеки един нормален човек, но е важна за него, за да бъде предпазен от опити за самоубийство, за самонараняване или нещо друго, застрашаващо неговия живот, както и този на персонала”, обърна внимание той.