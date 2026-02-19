Д-р Тасков, БСП-ОЛ: Дължим на психиатрите по-добри условия на труд, не контрол от НПО-та

„Психиатрите не само са полагали Хипократовата клетва - те са една от най-интелигентните части на лекарското съсловие. Дължим им не контрол от НПО-та, а по-добри условия на труд и оттам - по-добри условия за лечение на техните пациенти.” Това заяви народният представител от БСП-ОБЕДИНЕНА ЛЕВИЦА д-р Десислав Тасков от парламентарната трибуна.
Той подчерта, че е нужно да се осигурят по-големи възможности не само на психиатричните отделения и клиники към големите болници, а също на държавните психиатрични болници, включително и за детската психиатрия. „Ако бъдат остойностени трите клинични пътеки, направени от Националния борд по детска психиатрия, тогава би се увеличил както контролът, така и биха се подобрили условията на труд и на лечение, включително с навлизането на частния сектор”, посочи д-р Тасков.
Народният представител от левицата припомни, че психично болните са единствената група пациенти, които не знаят, че са болни. „Често се налага и мобилизация, която е жестока за всеки един нормален човек, но е важна за него, за да бъде предпазен от опити за самоубийство, за самонараняване или нещо друго, застрашаващо неговия живот, както и този на персонала”, обърна внимание той.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 секта
08:08 19.02.2026
2 ООрана държава
Коментиран от #5
08:10 19.02.2026
3 име
08:19 19.02.2026
4 Перо
08:20 19.02.2026
5 Да бе , да !
До коментар #2 от "ООрана държава":Не са луди 240те . Луд е народът , който ги държи на власт .
Коментиран от #12
08:26 19.02.2026
6 тц тц
Коментиран от #7
08:26 19.02.2026
7 Цт цт
До коментар #6 от "тц тц":Имаш ли представа как се става пато-ататом. Защо ли точно те не достигат в здравеопазването ?
08:40 19.02.2026
8 Не на НПО
08:43 19.02.2026
9 Гост
09:09 19.02.2026
10 Всички
09:19 19.02.2026
11 Аман бе
09:49 19.02.2026
12 ООрана държава
До коментар #5 от "Да бе , да !":Ми сваляй ги де
10:28 19.02.2026
13 Господине !
Не е проблем Отношението на Обществото !
Към Психиатрите !
Проблем е !
Безхаберието на Лекарите които Провеждат Беззаконието, което се случва В Здравната система на Тази Страна !
Лекар Който бърка понятията Увредено с Намалено !
Лекар който не познава същността на Органа и начина на функциониране на Органа или стемата предмет на Неговата Професионална квалификация !
Цялата Нормативна База На МЗ !
Противоречи изцяло на постановеното от Конституцията и на постановеното от Закона за Здравето В Тази Страна !
Но Без Истински лекари които познават занаята си !
Здравна система !
Не Може Да се Изгради !
С Лаици !
Тази Работа !
Не Става !
10:30 19.02.2026
14 А Системата на Медицинското Образовение
Ежегодно бълва !
Купища !
Такина !
Кадри !
10:34 19.02.2026