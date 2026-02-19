Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Всички резултати и голмайстори от плейофите на Шампионска лига

19 Февруари, 2026 06:13 1 842 0

В Белгия коравият Брюж направи зрелищно 3:3 с Атлетико Мадрид. Байер Леверкузен постигна солиден успех с 2:0 над Олимпиакос

Ивайло Борисов Ивайло Борисов Автор във Fakti.bg

В ранния двубой, който започна в 19:45 часа Нюкасъл гостува в Азербайджан и разби Карабах с 6:1

В друг интересен сблъсък норвежкият Бодьо/Глимт продължава да пише славната си история – този път надви миналогодишния финалист Интер Милано.

В Белгия коравият Брюж направи зрелищно 3:3 с Атлетико Мадрид. Байер Леверкузен постигна солиден успех с 2:0 над Олимпиакос.

Резултати и голвайкгопи на Шампионска лига:

Карабах – Нюкасъл 1:6
0:1 Антъни Гордън 3`, 0:2 Малик Тиау 8`, 0:3 Антъни Гордън (д) 32`, 0:4 Антъни Гордън 33`, 0:5 Антъни Гордън (д) 45+1`, 1:5 Елвин Джафаркулиев 55`, 1:6 Джейкъб Мърфи 72`

Бодьо/Глимт – Интер 3:1
1:0 Сондре Фет 20`, 1:1 Франческо Еспозито 30`, 2:1 Йенс Хауге 61`, 3:1 Каспер Хьог 64`

Брюж – Атлетико Мадрид 3:3
0:1 Хулиан Алварес 7`, 0:2 Адемола Люкман 45+4`, 1:2 Рафаел Ониедика 52`, 2:2 Николо Трезолди 60`, 2:3 Хосе Ордонес (автогол) 79`, 3:3 Христос Цолис 89`

Олимпиакос – Байер Леверкузен 0:2
0:1 Патрик Шик 60`, 0:2 Патрик Шик 63`


Оценка 5 от 2 гласа.
