Трент Александър-Арнолд обмисля да се върне в Ливърпул

19 Февруари, 2026 06:20 1 970 2

  • трент александър-арнолд-
  • реал мадрид-
  • ливърпул-
  • футбол

Английският национал не успява да се наложи в състава на кралския клуб и желае да се завърне в родния си Ливърпул, който напусна преди няколко месеца

Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Защитникът Трент Александър-Арнолд обмисля възможността да напусне Реал Мадрид през летния трансферен прозорец и да се завърне в Ливърпул, твърди "Мирър".

Английският национал не успява да се наложи в състава на кралския клуб и желае да се завърне в родния си Ливърпул, който напусна преди няколко месеца.

Александър-Арнолд се присъедини към мадридския гранд през лятото на 2025 г. срещу сумата от 10 милиона евро, като подписа договор до юни 2031 г. През настоящия сезон той е взел участие в 14 мача за Реал във всички турнири, в които е записал две асистенции.

Преди трансфера си в Испания, защитникът игра за първия отбор на Ливърпул от 2016 г., като спечели девет трофея, включително титлата в Премиър лийг и Шампионската лига.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Готин Джендър

    0 1 Отговор
    Много сладко парче! Ще си го сложа гол в кабината на тира ми.

    08:54 19.02.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

