Пет деца сред жертвите при експлозия в магазин за фойерверки в Китай

Пет деца са сред общо 12-те жертви на експлозия в магазин за фойерверки в централната китайска провинция Хъбей, съобщи Франс прес, позовавайки се на информация на държавната телевизия CCTV, предава БТА.

Инцидентът е станал по време на празненствата за Китайската Нова година - период, в който използването на фойерверки и пиротехнически средства е широко разпространено в страната. Китай навлезе в Годината на коня във вторник и в момента отбелязва деветдневен празничен период.

Експлозията е избухнала в магазин за хранителни стоки в предградие на град Сянян. Първоначално властите съобщиха за 12 загинали. След последвалите проверки е потвърдено, че сред жертвите има седем възрастни и пет непълнолетни.

По данни на CCTV всички загинали са официално идентифицирани. Сред тях са управителят на магазина и 11 клиенти. В ход е разследване за установяване на причините за взрива.

Това е вторият подобен инцидент в рамките на няколко дни. В неделя в източната провинция Цзянсу експлозия в магазин за фойерверки отне живота на осем души, а най-малко двама бяха ранени, припомня Франс прес.