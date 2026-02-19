Новини
Пет деца сред жертвите при експлозия в магазин за фойерверки в Китай

19 Февруари, 2026 07:54 737 8

12 души загинаха в провинция Хъбей по време на честванията на Китайската Нова година

Пет деца сред жертвите при експлозия в магазин за фойерверки в Китай - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Пет деца са сред общо 12-те жертви на експлозия в магазин за фойерверки в централната китайска провинция Хъбей, съобщи Франс прес, позовавайки се на информация на държавната телевизия CCTV, предава БТА.

Инцидентът е станал по време на празненствата за Китайската Нова година - период, в който използването на фойерверки и пиротехнически средства е широко разпространено в страната. Китай навлезе в Годината на коня във вторник и в момента отбелязва деветдневен празничен период.

Експлозията е избухнала в магазин за хранителни стоки в предградие на град Сянян. Първоначално властите съобщиха за 12 загинали. След последвалите проверки е потвърдено, че сред жертвите има седем възрастни и пет непълнолетни.

По данни на CCTV всички загинали са официално идентифицирани. Сред тях са управителят на магазина и 11 клиенти. В ход е разследване за установяване на причините за взрива.

Това е вторият подобен инцидент в рамките на няколко дни. В неделя в източната провинция Цзянсу експлозия в магазин за фойерверки отне живота на осем души, а най-малко двама бяха ранени, припомня Франс прес.


Китай
  • 1 ГДБОП

    3 2 Отговор
    Ламата е виновен.

    08:00 19.02.2026

  • 2 Владимир Путин, президент

    5 3 Отговор
    По 5 деца всеки ден умират в Украйна от дроновете и бомбите на руските чалми ☝️

    Коментиран от #7

    08:05 19.02.2026

  • 3 ООрана държава

    3 3 Отговор
    Хубав момент да св забранят в световен мащаб, пазете барута че нали ще ходите да побеждавате русия

    08:09 19.02.2026

  • 4 Факти

    4 2 Отговор
    Мир на праха им. Ако това се случи в Европа, русофилите ще го разнасят като опорки в продължение на години. За великия Китай, господаря на майка им Русия, лоша дума не може.

    Коментиран от #6

    08:52 19.02.2026

  • 5 Ей затова

    3 0 Отговор
    децата не трябва да пушат в магазини за фойерверки...

    09:04 19.02.2026

  • 6 Пълни глупости

    1 0 Отговор

    До коментар #4 от "Факти":

    В Европа трудно да се случи в нормалните страни в магазина за пиротехнически изделия се влиза само един по един и срещу лична карта, т.е. без деца.

    10:23 19.02.2026

  • 7 "Владимир Путин, президент"

    2 0 Отговор

    До коментар #2 от "Владимир Путин, президент":

    А колко в ивицата Газа,
    еФтина пр....тутко ???!

    10:29 19.02.2026

  • 8 Без коментар

    0 0 Отговор
    Мерки за сигурност мейд ин чайна!

    11:54 19.02.2026

Новини по държави:
