Пет деца сред жертвите при експлозия в магазин за фойерверки в Китай

Пет деца са сред общо 12-те жертви на експлозия в магазин за фойерверки в централната китайска провинция Хъбей, съобщи Франс прес, позовавайки се на информация на държавната телевизия CCTV, предава БТА.
Инцидентът е станал по време на празненствата за Китайската Нова година - период, в който използването на фойерверки и пиротехнически средства е широко разпространено в страната. Китай навлезе в Годината на коня във вторник и в момента отбелязва деветдневен празничен период.
Експлозията е избухнала в магазин за хранителни стоки в предградие на град Сянян. Първоначално властите съобщиха за 12 загинали. След последвалите проверки е потвърдено, че сред жертвите има седем възрастни и пет непълнолетни.
По данни на CCTV всички загинали са официално идентифицирани. Сред тях са управителят на магазина и 11 клиенти. В ход е разследване за установяване на причините за взрива.
Това е вторият подобен инцидент в рамките на няколко дни. В неделя в източната провинция Цзянсу експлозия в магазин за фойерверки отне живота на осем души, а най-малко двама бяха ранени, припомня Франс прес.
1 ГДБОП
08:00 19.02.2026
2 Владимир Путин, президент
Коментиран от #7
08:05 19.02.2026
3 ООрана държава
08:09 19.02.2026
4 Факти
Коментиран от #6
08:52 19.02.2026
5 Ей затова
09:04 19.02.2026
6 Пълни глупости
До коментар #4 от "Факти":В Европа трудно да се случи в нормалните страни в магазина за пиротехнически изделия се влиза само един по един и срещу лична карта, т.е. без деца.
10:23 19.02.2026
7 "Владимир Путин, президент"
До коментар #2 от "Владимир Путин, президент":А колко в ивицата Газа,
еФтина пр....тутко ???!
10:29 19.02.2026
8 Без коментар
11:54 19.02.2026