Американската певица Тейлър Суифт е обявена за най-продаван изпълнител в света за шести път и за четвърта поредна година, според годишния доклад за 2025 г., публикуван от Международната федерация на фонографските изпълнители (IFPI).

Според изявление на IFPI, 2025 г. е била знакова година за 36-годишната певица, „белязана от изключителен глобален интерес в стрийминг платформите, както и във физически и дигитални формати, благодарение на издаването на 12-ия ѝ албум „Животът на една танцьорка“ и документалния филм за турнето ѝ „Краят на една ера“. Авторката на хитове като „Cruel Summer“, „Lover“, „The Fate of Ophelia“ и „Anti-Hero“ постига този подвиг за шести път (2014, 2019, 2022-2025).

Според правилата на IFPI, крайният резултат на всеки изпълнител се изчислява въз основа на данните за продажбите му на стрийминг платформи, физически носители и изтегляния.

Южнокорейската K-pop група Stray Kids се класира на второ място, следвана от канадския рапър Дрейк (4-то място), канадския музикант Абел Тесфайе, известен като The Weeknd (5-то място), пуерториканския рапър Bad Bunny, който спечели наградата „Грами“ за албум на годината по-рано този месец (5-то място), американския рапър Кендрик Ламар (6-то място), американската кънтри певица Морган Уолън (7-мо място) и американските певици Сабрина Карпентър (8-мо място), Били Айлиш (9-то място) и Лейди Гага (10-то място).