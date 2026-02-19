Новини
Тейлър Суифт е обявена за най-продаван изпълнител в света за шести път

19 Февруари, 2026 08:16 918 14

Южнокорейската K-pop група Stray Kids се класира на второ място

Тейлър Суифт е обявена за най-продаван изпълнител в света за шести път - 1
Снимка: БГНЕС
Венелина Маринова

Американската певица Тейлър Суифт е обявена за най-продаван изпълнител в света за шести път и за четвърта поредна година, според годишния доклад за 2025 г., публикуван от Международната федерация на фонографските изпълнители (IFPI).

Според изявление на IFPI, 2025 г. е била знакова година за 36-годишната певица, „белязана от изключителен глобален интерес в стрийминг платформите, както и във физически и дигитални формати, благодарение на издаването на 12-ия ѝ албум „Животът на една танцьорка“ и документалния филм за турнето ѝ „Краят на една ера“. Авторката на хитове като „Cruel Summer“, „Lover“, „The Fate of Ophelia“ и „Anti-Hero“ постига този подвиг за шести път (2014, 2019, 2022-2025).

Според правилата на IFPI, крайният резултат на всеки изпълнител се изчислява въз основа на данните за продажбите му на стрийминг платформи, физически носители и изтегляния.

Южнокорейската K-pop група Stray Kids се класира на второ място, следвана от канадския рапър Дрейк (4-то място), канадския музикант Абел Тесфайе, известен като The Weeknd (5-то място), пуерториканския рапър Bad Bunny, който спечели наградата „Грами“ за албум на годината по-рано този месец (5-то място), американския рапър Кендрик Ламар (6-то място), американската кънтри певица Морган Уолън (7-мо място) и американските певици Сабрина Карпентър (8-мо място), Били Айлиш (9-то място) и Лейди Гага (10-то място).


  • 1 Това

    9 0 Отговор
    "Най продаван" звучи двусмислено, особено за жена!

    08:18 19.02.2026

  • 2 глоги

    5 5 Отговор
    Тейлър Суифт е обявена за най-продаванА изпълнителКА в света за шести пореден път.

    Коментиран от #6, #12

    08:21 19.02.2026

  • 3 в кратце

    6 1 Отговор
    Тайлор Свифт с тия студено-сини очинки прилича на красива сибирячка.

    08:23 19.02.2026

  • 4 газо

    3 2 Отговор
    отгазофустата

    08:30 19.02.2026

  • 5 Въй

    2 1 Отговор
    Тейлър Суифт ходи ли по прашки,да питаме Горан Благоев?

    Коментиран от #13

    08:32 19.02.2026

  • 6 сава

    5 0 Отговор

    До коментар #2 от "глоги":

    Защо, продължаваш да ни натрапваш факта, колко си неграмотен!?

    08:32 19.02.2026

  • 7 Не важи

    6 0 Отговор
    Щом Бъннито е на пето място редом с Уикенд, а разликата е от земята до небето, значи класацията е за простаци. Повечето хора не знаеха кой е Бъни преди злощастното му "шоу" на Сюпърбоул. Щом такъв бездарник се продава масово, смятайте до къде е паднала музиката.

    08:40 19.02.2026

  • 8 глоги

    1 1 Отговор
    Сава,ти грамотен ли си?! За жена не се пише в мъжки род.

    08:58 19.02.2026

  • 9 Бай Пешо Карбуратора

    0 1 Отговор
    Е за колко са продава тая мома

    09:07 19.02.2026

  • 10 Анани

    8 1 Отговор
    Рекламен продукт.Някой пере пари и ги налива в този проект.Просто тази жена която дори няма гласови данни,а всичко е апаратура и на запис парите я направиха певица.Това е предприятие за печелене на пари.

    09:19 19.02.2026

  • 11 за съжаление у нас няма

    1 1 Отговор
    талантливи певици . пример е евровизия . местните експерти дето вадят пари от тях ги пращат на визията . там загубват позорно . и не печелят нищо . радват се на 4, 6, 8, 12 място . което е доста странно .

    Коментиран от #14

    09:23 19.02.2026

  • 12 отец Паисий

    1 1 Отговор

    До коментар #2 от "глоги":

    Махайте я тази кирилица,която се оказва,че не била такава и приемайте латиницата.И пет матури да им направите на децата,файда йок.И без друго всичките думи които употребяваме са чужди и заимствани.

    09:27 19.02.2026

  • 13 гинеколог

    2 0 Отговор

    До коментар #5 от "Въй":

    Не носи прашки,а само тампон.

    09:30 19.02.2026

  • 14 цигу-мигу.

    3 0 Отговор

    До коментар #11 от "за съжаление у нас няма":

    "наши експерти"?Богдана Карадочева ли е експерт която няма завършено основно образование?Или Мара-отварачката?Айде моля Ви се.

    09:38 19.02.2026