Американската певица Тейлър Суифт е обявена за най-продаван изпълнител в света за шести път и за четвърта поредна година, според годишния доклад за 2025 г., публикуван от Международната федерация на фонографските изпълнители (IFPI).
Според изявление на IFPI, 2025 г. е била знакова година за 36-годишната певица, „белязана от изключителен глобален интерес в стрийминг платформите, както и във физически и дигитални формати, благодарение на издаването на 12-ия ѝ албум „Животът на една танцьорка“ и документалния филм за турнето ѝ „Краят на една ера“. Авторката на хитове като „Cruel Summer“, „Lover“, „The Fate of Ophelia“ и „Anti-Hero“ постига този подвиг за шести път (2014, 2019, 2022-2025).
Според правилата на IFPI, крайният резултат на всеки изпълнител се изчислява въз основа на данните за продажбите му на стрийминг платформи, физически носители и изтегляния.
Южнокорейската K-pop група Stray Kids се класира на второ място, следвана от канадския рапър Дрейк (4-то място), канадския музикант Абел Тесфайе, известен като The Weeknd (5-то място), пуерториканския рапър Bad Bunny, който спечели наградата „Грами“ за албум на годината по-рано този месец (5-то място), американския рапър Кендрик Ламар (6-то място), американската кънтри певица Морган Уолън (7-мо място) и американските певици Сабрина Карпентър (8-мо място), Били Айлиш (9-то място) и Лейди Гага (10-то място).
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Това
08:18 19.02.2026
2 глоги
Коментиран от #6, #12
08:21 19.02.2026
3 в кратце
08:23 19.02.2026
4 газо
08:30 19.02.2026
5 Въй
Коментиран от #13
08:32 19.02.2026
6 сава
До коментар #2 от "глоги":Защо, продължаваш да ни натрапваш факта, колко си неграмотен!?
08:32 19.02.2026
7 Не важи
08:40 19.02.2026
8 глоги
08:58 19.02.2026
9 Бай Пешо Карбуратора
09:07 19.02.2026
10 Анани
09:19 19.02.2026
11 за съжаление у нас няма
Коментиран от #14
09:23 19.02.2026
12 отец Паисий
До коментар #2 от "глоги":Махайте я тази кирилица,която се оказва,че не била такава и приемайте латиницата.И пет матури да им направите на децата,файда йок.И без друго всичките думи които употребяваме са чужди и заимствани.
09:27 19.02.2026
13 гинеколог
До коментар #5 от "Въй":Не носи прашки,а само тампон.
09:30 19.02.2026
14 цигу-мигу.
До коментар #11 от "за съжаление у нас няма":"наши експерти"?Богдана Карадочева ли е експерт която няма завършено основно образование?Или Мара-отварачката?Айде моля Ви се.
09:38 19.02.2026