Патрик Мислович напусна Левски

Левски и Патрик Мислович се разделиха по взаимно съгласие. Това съобщиха официално от клуба.

Словашкият полузащитник стана част от „Левски“ в началото на 2024 година. Със синята фланелка той записа 46 мача и отбеляза 2 гола.

Ръководството, спортно-техническият щаб, футболистите и служителите на ПФК „Левски“ благодариха на Патрик Мислович за професионализма и всеотдайността със синия екип и му пожелаха здраве, лични и професионални успехи.