Новини
Спорт »
Бг футбол »
Патрик Мислович напусна Левски

Патрик Мислович напусна Левски

29 Декември, 2025 17:57 537 0

  • левски -
  • патрик мислович -
  • раздяла -
  • футболист

Раздялата е по взаимно съгласие

Патрик Мислович напусна Левски - 1
Снимка: БГНЕС
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Левски и Патрик Мислович се разделиха по взаимно съгласие. Това съобщиха официално от клуба.

Словашкият полузащитник стана част от „Левски“ в началото на 2024 година. Със синята фланелка той записа 46 мача и отбеляза 2 гола.

Ръководството, спортно-техническият щаб, футболистите и служителите на ПФК „Левски“ благодариха на Патрик Мислович за професионализма и всеотдайността със синия екип и му пожелаха здраве, лични и професионални успехи.


Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ