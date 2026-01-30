Новини
Смъртта на Давиде Астори: Болница „Кареджи“ осъдена да плати над 1 млн. евро

30 Януари, 2026 09:06 527 2

Обезщетението е за семейството на бившия капитан на Фиорентина, починал през 2018 година

Смъртта на Давиде Астори: Болница „Кареджи“ осъдена да плати над 1 млн. евро - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Йоан Паташев Йоан Паташев Кореспондент на ФАКТИ в Италия

Италианската болница „Кареджи“ във Флоренция беше осъдена да изплати обезщетение в размер на 1,1 милиона евро на семейството на Давиде Астори заради смъртта на футболиста. Сумата ще бъде разпределена между партньорката му Франческа Фиорети, дъщеря му Витория, както и родителите и братята му.

Решението е част от окончателната присъда на Касационния съд по делото за смъртта на Астори – дългогодишен капитан на Фиорентина, който почина на 4 март 2018 г. в хотел в Удине, където отборът беше на лагер преди мач срещу Удинезе.

По същото дело проф. Джорджо Галанти – тогавашен директор на отделението по спортна медицина към болница „Кареджи“ вече беше осъден на една година лишаване от свобода с условна присъда за непредумишлено убийство. Съдът постанови, че болницата носи финансова отговорност, тъй като лекарят е бил неин служител и е действал в рамките на служебните си задължения.

През юни миналата година проф. Галанти получи нова присъда – отново една година условно – този път за документна измама. Делото е свързано с фалшифициран медицински сертификат за диагностично изследване, на което Астори в действителност никога не е бил подлаган. В това производство бяха признати за виновни и още двама лекари, участвали в изготвянето на неверния документ.

Случаят остава един от най-болезнените в историята на италианския футбол, а Давиде Астори продължава да бъде почитан от феновете на Фиорентина като „капитан завинаги“.


