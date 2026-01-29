Новини
Левски обвърза с първи професионален договор 17-годишния талант Иво Мотев

29 Януари, 2026 16:44 485 0

През настоящия сезон младият нападател защитава цветовете на втория отбор на Левски в Югозападната Трета лига

Левски обвърза с първи професионален договор 17-годишния талант Иво Мотев - 1
Снимка: ПФК Левски
Един от най-обещаващите млади футболисти на Левски – Иво Мотев, официално сложи подписа си под първия си професионален договор със „сините“. Контрактът е с продължителност три години, съобщиха от клуба.

Роденият на 24 март 2008 г. нападател е част от школата на Левски още от 2017 година. През годините Мотев се утвърди като ключова фигура в различните възрастови групи, като до момента е изиграл впечатляващите 133 мача и е реализирал 49 попадения в първенствата на София (U14), елитните юношески групи до 15, 16 и 17 години, както и в турнира за Купата на БФС.

През настоящия сезон младият нападател защитава цветовете на втория отбор на Левски в Югозападната Трета лига, където вече има 17 участия и 1 гол на сметката си.

Истинският пробив за Мотев обаче дойде на 20 юли 2025 г., когато дебютира за мъжкия тим при категоричната победа с 5:0 над Монтана на стадион „Георги Аспарухов“.

Сред успехите на Иво Мотев се открояват и две шампионски титли – през сезон 2024/25 той и съотборниците му триумфираха в Елитната юношеска група до 17 години, а през 2021/22 г. младият талант стана първенец и в столичното първенство.


