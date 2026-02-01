Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Новини
Спорт »
Световен футбол »
Рома на крачка от подпис с Браян Сарагоса – Байерн даде зелена светлина

Рома на крачка от подпис с Браян Сарагоса – Байерн даде зелена светлина

1 Февруари, 2026 16:03 385 0

  • рома -
  • браян сарагоса-
  • байерн мюнхен-
  • футболист-
  • наем-
  • селта виго

Старши треньорът Джан Пиеро Гасперини отдавна настоява за привличането на бързоногото крило

Рома на крачка от подпис с Браян Сарагоса – Байерн даде зелена светлина - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Рома е на прага да привлече испанското крило Браян Сарагоса, след като Байерн Мюнхен официално одобри предложението на „вълците“. Италианският гранд е постигнал договорка с 24-годишния футболист за личните му условия, а преговорите между клубовете навлизат във финалната си фаза. Според авторитетния журналист Фабрицио Романо, който първи съобщи за напредъка в събота, Сарагоса вече води директни разговори с баварците относно бъдещето си.

В момента талантливият испанец играе под наем в Селта Виго, но изглежда, че дните му в Ла Лига са преброени. Gazzetta dello Sport разкрива, че римляните са отправили официална оферта към Байерн – наем с опция за окончателно закупуване срещу 13 милиона евро. Германският шампион е дал положителен отговор, което значително приближава сделката до успешен финал. Остава единствено да се изчистят административните и бюрократични детайли, за да може Сарагоса да облече екипа на „джалоросите“.

Любопитен детайл е, че старши треньорът на Рома – Джан Пиеро Гасперини, отдавна настоява за привличането на бързоногото крило.

Въпреки напредъка по този трансфер, наставникът не крие желанието си за още едно ново попълнение, за да подсили още повече атакуващата мощ на тима. Очаква се в следващите часове Гасперини да проведе ключова среща със собственика Райън Фридкин в клубната база в Тригория. На нея ще бъдат обсъдени следващите стъпки на Рома до края на трансферния прозорец, който обещава още изненади за феновете на „вълците“.


Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ