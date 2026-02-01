Рома на крачка от подпис с Браян Сарагоса – Байерн даде зелена светлина

Рома е на прага да привлече испанското крило Браян Сарагоса, след като Байерн Мюнхен официално одобри предложението на „вълците“. Италианският гранд е постигнал договорка с 24-годишния футболист за личните му условия, а преговорите между клубовете навлизат във финалната си фаза. Според авторитетния журналист Фабрицио Романо, който първи съобщи за напредъка в събота, Сарагоса вече води директни разговори с баварците относно бъдещето си.

В момента талантливият испанец играе под наем в Селта Виго, но изглежда, че дните му в Ла Лига са преброени. Gazzetta dello Sport разкрива, че римляните са отправили официална оферта към Байерн – наем с опция за окончателно закупуване срещу 13 милиона евро. Германският шампион е дал положителен отговор, което значително приближава сделката до успешен финал. Остава единствено да се изчистят административните и бюрократични детайли, за да може Сарагоса да облече екипа на „джалоросите“.

Любопитен детайл е, че старши треньорът на Рома – Джан Пиеро Гасперини, отдавна настоява за привличането на бързоногото крило.

Въпреки напредъка по този трансфер, наставникът не крие желанието си за още едно ново попълнение, за да подсили още повече атакуващата мощ на тима. Очаква се в следващите часове Гасперини да проведе ключова среща със собственика Райън Фридкин в клубната база в Тригория. На нея ще бъдат обсъдени следващите стъпки на Рома до края на трансферния прозорец, който обещава още изненади за феновете на „вълците“.