Днес един от най-великите футболисти в историята Кристиано Роналдо навършва 41 години. Роден на 5 февруари 1985 г. във Фуншал, Мадейра, португалецът остава символ на постоянство, професионализъм и безкомпромисна амбиция.

Въпреки възрастта си, Роналдо продължава да бъде активен на най-високо ниво и да бележи голове за Ал Насър и Португалия, с които затвърждава статута си на най-резултатния футболист в историята (961 гола). Кариерата му включва още триумфи със Спортинг Лисабон, Манчестър Юнайтед, Реал Мадрид и Ювентус, пет „Златни топки“, 37 трофея и рекорди, които изглеждаха недостижими.

Днес, на 41, Кристиано Роналдо остава не просто действащ футболист, а глобална икона и пример за това как дисциплината и манталитетът на победител могат да удължат кариерата далеч отвъд обичайните граници във футбола.

Кариерата на португалеца изглежда ще продължи в Европа през лятото, съобщават редица медии, заради напрежение в Саудитска Арабия. Той ще вземе участие и в Световното първенство в Северна Америка с националния отбор на Португалия.