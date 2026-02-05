Днес един от най-великите футболисти в историята Кристиано Роналдо навършва 41 години. Роден на 5 февруари 1985 г. във Фуншал, Мадейра, португалецът остава символ на постоянство, професионализъм и безкомпромисна амбиция.
Въпреки възрастта си, Роналдо продължава да бъде активен на най-високо ниво и да бележи голове за Ал Насър и Португалия, с които затвърждава статута си на най-резултатния футболист в историята (961 гола). Кариерата му включва още триумфи със Спортинг Лисабон, Манчестър Юнайтед, Реал Мадрид и Ювентус, пет „Златни топки“, 37 трофея и рекорди, които изглеждаха недостижими.
Днес, на 41, Кристиано Роналдо остава не просто действащ футболист, а глобална икона и пример за това как дисциплината и манталитетът на победител могат да удължат кариерата далеч отвъд обичайните граници във футбола.
Кариерата на португалеца изглежда ще продължи в Европа през лятото, съобщават редица медии, заради напрежение в Саудитска Арабия. Той ще вземе участие и в Световното първенство в Северна Америка с националния отбор на Португалия.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Вечно втори
Коментиран от #2, #3
08:08 05.02.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Ал На$ран
До коментар #1 от "Вечно втори":Сега като отиде да рита в САЩ, пак ще е втори!
08:29 05.02.2026
4 Жив и здрав!
16:53 05.02.2026
5 хмммм
17:18 05.02.2026