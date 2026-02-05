Новини
Кристиано Роналдо навършва 41 години

5 Февруари, 2026 08:05 829 5

Легендата на световния футбол продължава да пише история и отвъд четвъртото десетилетие

Кристиано Роналдо навършва 41 години - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Йоан Паташев Йоан Паташев Кореспондент на ФАКТИ в Италия

Днес един от най-великите футболисти в историята Кристиано Роналдо навършва 41 години. Роден на 5 февруари 1985 г. във Фуншал, Мадейра, португалецът остава символ на постоянство, професионализъм и безкомпромисна амбиция.

Въпреки възрастта си, Роналдо продължава да бъде активен на най-високо ниво и да бележи голове за Ал Насър и Португалия, с които затвърждава статута си на най-резултатния футболист в историята (961 гола). Кариерата му включва още триумфи със Спортинг Лисабон, Манчестър Юнайтед, Реал Мадрид и Ювентус, пет „Златни топки“, 37 трофея и рекорди, които изглеждаха недостижими.

Днес, на 41, Кристиано Роналдо остава не просто действащ футболист, а глобална икона и пример за това как дисциплината и манталитетът на победител могат да удължат кариерата далеч отвъд обичайните граници във футбола.

Кариерата на португалеца изглежда ще продължи в Европа през лятото, съобщават редица медии, заради напрежение в Саудитска Арабия. Той ще вземе участие и в Световното първенство в Северна Америка с националния отбор на Португалия.


Поставете оценка:
Оценка 4.2 от 5 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Вечно втори

    4 8 Отговор
    Да му подарят патерици на КУЦИЯ КОН.

    Коментиран от #2, #3

    08:08 05.02.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Ал На$ран

    6 3 Отговор

    До коментар #1 от "Вечно втори":

    Сега като отиде да рита в САЩ, пак ще е втори!

    08:29 05.02.2026

  • 4 Жив и здрав!

    1 0 Отговор
    Пример за това, как постоянната работа и упоритостта побеждават таланта (като Касано, Балотели, Погба, а и не малко българи).

    16:53 05.02.2026

  • 5 хмммм

    1 0 Отговор
    Tрябва да празнуваме всеки негов рожден ден ли. защото са му дали да рита топка?

    17:18 05.02.2026

