Емил Спасов празнува юбилей

Днес рожден ден празнува легендата на Левски Емил Спасов. Шесткратният шампион на България е роден на 1 февруари 1956 г. в София, а за родния си клуб дебютира едва 17-годишен.

В Левски играе до 1985-а (през 1978-а е отдаден под наем на варненския Спартак), като за този период записва 285 мача и 78 гола за първенство. За кратко облича екипа на шведския Браге и белгийския Антверпен, преди да се завърне при сините през 1987-а (18 мача, 2 гола). Следва нов гастрол в чужбина, този път в кипърския Омония, а кариерата си Спасов завършва с нови 10 двубоя и 1 попадение за Левски през сезон 1989/90.

Златен медалист от Първа лига през 1973/74, 1976/77, 1978/79, 1983/84, 1984/85 и 1987/88, петкратен носител на Купата на България. Шампион на Кипър през сезон 1988/89.

За националния отбор дебютира през 1975-а и в следващото десетилетие записва 16 мача, отбелязвайки 3 гола.