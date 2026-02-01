Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Новини
Спорт »
Бг футбол »
Емил Спасов празнува юбилей

Емил Спасов празнува юбилей

1 Февруари, 2026 11:41 399 0

  • днес -
  • рожден ден -
  • левски-
  • емил спасов-
  • шампион на българия -
  • футболист-
  • юбилей

Бившият футболист става на 70 години днес

Емил Спасов празнува юбилей - 1
Снимка: БГНЕС
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Днес рожден ден празнува легендата на Левски Емил Спасов. Шесткратният шампион на България е роден на 1 февруари 1956 г. в София, а за родния си клуб дебютира едва 17-годишен.

В Левски играе до 1985-а (през 1978-а е отдаден под наем на варненския Спартак), като за този период записва 285 мача и 78 гола за първенство. За кратко облича екипа на шведския Браге и белгийския Антверпен, преди да се завърне при сините през 1987-а (18 мача, 2 гола). Следва нов гастрол в чужбина, този път в кипърския Омония, а кариерата си Спасов завършва с нови 10 двубоя и 1 попадение за Левски през сезон 1989/90.

Златен медалист от Първа лига през 1973/74, 1976/77, 1978/79, 1983/84, 1984/85 и 1987/88, петкратен носител на Купата на България. Шампион на Кипър през сезон 1988/89.

За националния отбор дебютира през 1975-а и в следващото десетилетие записва 16 мача, отбелязвайки 3 гола.


Поставете оценка:
Оценка 5 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ