Южна Африка се класира напред след вълнуваща победа над Зимбабве в Купата на африканските нации

В последния двубой от група "В" на престижния турнир Купата на африканските нации, националният отбор на Южна Африка извоюва драматична победа с 3:2 срещу Зимбабве.

Още в 7-ата минута Шепанг Мореми откри резултата и даде преднина на "Бафана Бафана". Въпреки това, Зимбабве не се предаде и изравни в 19-ата минута чрез Таванда Масванхисе.

След почивката Лайл Фостър отново изведе южноафриканците напред в резултата в 50-ата минута, но автогол на Обри Модиба в 73-ата минута върна равенството. Крайният успех за ЮАР бе оформен от Освин Аполис, който реализира дузпа в 82-рата минута, осигурявайки трите точки.

С този успех Южна Африка завършва на второ място в групата с актив от 6 точки, докато Зимбабве остава на дъното с едва 1 точка и напуска надпреварата.

Следващият съперник на "Бафана Бафана" в 1/16-финалите ще бъде отборът, класирал се на второ място в група "F" – Кот д’Ивоар, Камерун или Мозамбик. Мачът е насрочен за 4 януари и обещава нови емоции за феновете на африканския футбол.