Ще прелее ли яз. Копринка?

Ще прелее ли яз. Копринка?

19 Февруари, 2026 07:48 2 317 17

Язовирът се изпуска контролирано

Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Близо 90 % от обема на Язовир Копринка е запълнен. Което прави 126.млн. м3. Заради падналите в района обилни валежи и очакваното снеготопене, язовирът се изпуска.

"Имаше частични разливи във вчерашния ден, които за щастие по никакъв начин не застрашават нито населението на общината, нито която и да била друга община по течението на Тунжа“, обясни д-р Неделчо Маринов, областен управител на Стара Загора.

По думите му в момента обстановката е спокойна, не се очакват обилни валежи, язовирът се изпуска контролирано.


  • 1 ще прелее под формата

    26 2 Отговор
    на ойро в джобовете на джаба

    07:50 19.02.2026

  • 2 с две думи

    16 1 Отговор
    Новина няма.

    08:10 19.02.2026

  • 3 Няма да прелее яз. Копринка

    20 0 Отговор
    За последен път язовирът се е пълнил до 100% през 2014 г. През изпускателите на ВЕЦ Копринка могат да се изпускат 120 куб.м/сек. 90% от обема е подходящо ниво за този сезон. Запазва се възможността чашата на язовира да посрещне и укроти приливна вълна голям дъжд в планината.

    Нормалният експлотационен цикъл на язовира е да се пълни напролет и да се изпразва в края на лятото. Язовир Копринка чрез Старозагорския канал и съоръженията на Напоителни системи обезпечава поливането в Горнотракийската низина.

    Коментиран от #10

    08:11 19.02.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Да бе , да ! 😜

    15 2 Отговор
    " Язовирът се изпуска контролирано " Само дето се изпуща през Тунджа , а непочистеното ѝ корито и земите край него ( никой не почиства коритата на реките в България ) да вече наводнени . Евроатлантически простотии !

    Коментиран от #9

    08:22 19.02.2026

  • 6 кой му дреме

    5 2 Отговор
    сачма ли съм
    гьоле ли съм
    ?

    08:31 19.02.2026

  • 7 1488

    5 0 Отговор
    не зная що ме питате 🤔🤔🤔

    08:32 19.02.2026

  • 8 имаджин

    4 0 Отговор
    И аз се изпускам контролирано.

    08:36 19.02.2026

  • 9 Ами да

    5 1 Отговор

    До коментар #5 от "Да бе , да ! 😜":

    Всяка река по поречието си има заливна зона. За р. Тунджа тя е известна от десетилетия и в нея не се развива икономическа дейност. Почистването на речните корита има отношение към запушването на тесните места с клони и отпадъци. За р. Тунджа няма такава опасност.

    08:37 19.02.2026

  • 10 Браво

    5 0 Отговор

    До коментар #3 от "Няма да прелее яз. Копринка":

    Компетентно, грамотно аргументирано!👍👍👍

    08:37 19.02.2026

  • 11 Анелия Андреева

    1 1 Отговор
    Копринкатамипосле ще я обуя.Сегащесемия.

    08:37 19.02.2026

  • 12 Някои хора

    3 0 Отговор
    са за затвора, тука некви ала-бала статии…?!
    Аанннааааа!!!

    08:43 19.02.2026

  • 13 оня с коня

    4 0 Отговор
    Заклеймиха Кражбата на вода че даже и я Криминализираха,сега тръпнат дали щял са прелее язовира

    08:49 19.02.2026

  • 14 Eдин

    4 0 Отговор
    Я пояснете , какво става ако язовира прелее? Това че прелива значи че е пълен на 100% и колкото вода влиза в язовира - толкова излиза ! Какъв е проблема? Проблем ще е ако се скъса стената на язовира - тогава със сигурност приливната вълна ще очисти речното корито на Тунджа!.. И КАКВОТО ИМА ПОКРАЙ НЕЯ!

    09:05 19.02.2026

  • 15 Пецата

    0 0 Отговор
    И да прелива и да не прелива разбираш ли аз ше си пиа ракиата със салата 🤣

    Коментиран от #16

    09:17 19.02.2026

  • 16 А МРЪВКАТА ТИ Я ОТКРАДНАХА

    0 0 Отговор

    До коментар #15 от "Пецата":

    ДЕБЕЛАЦИТЕ НАЛИ.......И ТВА ТИ Е ГОТИИИИНООО...

    10:38 19.02.2026

  • 17 дядо поп

    2 0 Отговор
    Ами изпускайте и пълнете Жребчево.

    10:43 19.02.2026

