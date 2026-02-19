Ще прелее ли яз. Копринка?

Близо 90 % от обема на Язовир Копринка е запълнен. Което прави 126.млн. м3. Заради падналите в района обилни валежи и очакваното снеготопене, язовирът се изпуска.
"Имаше частични разливи във вчерашния ден, които за щастие по никакъв начин не застрашават нито населението на общината, нито която и да била друга община по течението на Тунжа“, обясни д-р Неделчо Маринов, областен управител на Стара Загора.
По думите му в момента обстановката е спокойна, не се очакват обилни валежи, язовирът се изпуска контролирано.
07:50 19.02.2026
08:10 19.02.2026
Нормалният експлотационен цикъл на язовира е да се пълни напролет и да се изпразва в края на лятото. Язовир Копринка чрез Старозагорския канал и съоръженията на Напоителни системи обезпечава поливането в Горнотракийската низина.
Коментиран от #10
08:11 19.02.2026
5 Да бе , да ! 😜
Коментиран от #9
08:22 19.02.2026
9 Ами да
До коментар #5 от "Да бе , да ! 😜":Всяка река по поречието си има заливна зона. За р. Тунджа тя е известна от десетилетия и в нея не се развива икономическа дейност. Почистването на речните корита има отношение към запушването на тесните места с клони и отпадъци. За р. Тунджа няма такава опасност.
08:37 19.02.2026
10 Браво
До коментар #3 от "Няма да прелее яз. Копринка":Компетентно, грамотно аргументирано!👍👍👍
08:37 19.02.2026
