Египет завърши груповата фаза на Купата на Африка с нулево реми срещу Ангола

29 Декември, 2025 20:19 312 0

Двубоят се проведе на стадион в Агадир

Египет завърши груповата фаза на Купата на Африка с нулево реми срещу Ангола - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

В мач от последния кръг в група "Б" на престижния турнир за Купата на Африка, отборите на Египет и Ангола не успяха да си отбележат гол и завършиха при резултат 0:0. Двубоят се проведе на стадион в Агадир, където двата тима изиграха напрегната и тактически обмислена среща.

"Фараоните" завършват на върха в своята група и се класират уверено за следващата фаза на надпреварата.

От своя страна, Ангола остана на трета позиция в класирането с две равенства и една загуба, без да запише победа до момента. Тимът ще трябва да изчака резултатите от останалите групи, за да разбере дали ще продължи напред като един от най-добрите трети.

