Рома разгроми Дженоа с бързи три гола за 17 минути на "Олимпико"

Рома зашемети Дженоа с три светкавични попадения само в рамките на 17 минути през първото полувреме. В среща от 17-ия кръг на Серия А, която беляза края на календарната 2025 година, "джалоросите" се наложиха с категоричното 3:1 и затвърдиха позицията си в топ 4 на италианското първенство.

Още в 14-ата минута домакините дадоха тон на головото шоу. Матиас Суле се възползва от отлично подаване вдясно, навлезе в наказателното поле и с прецизен удар, подпомогнат от рикошет, откри резултата – 1:0 за Рома.

Само пет минути по-късно римляните удвоиха преднината си. Евън Фъргюсън проби в пеналта, върна топката назад към Ману Коне, а френският полузащитник с хладнокръвен шут по земя намери долния ляв ъгъл на вратата – 2:0.

В 31-вата минута "вълците" окончателно пречупиха съпротивата на гостите. След нова атака Суле стреля, топката се отклони в защитник на Дженоа и попадна в краката на Фъргюсън, който отблизо не сгреши – 3:0 и триумф за римската публика.

До края на първата част Коне имаше възможност да се разпише отново, но попадението му бе отменено заради нарушение. Малко преди почивката Пауло Дибала пропусна да направи резултата още по-изразителен.

Втората част премина с по-малко опасности пред двете врати, но в 72-рата минута Кристанте изпита рефлексите на стража на Дженоа Сомарива.

Гостите все пак стигнаха до почетен гол в 87-ата минута, когато Джеф Ехатор се възползва от разбъркване след статично положение и с помощта на рикошет оформи крайното 3:1.

С този успех Рома събра 33 точки и се утвърди на четвъртата позиция в класирането, докато Дженоа остава на 17-о място с 14 точки.