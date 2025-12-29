Новини
Спорт »
Световен футбол »
Рома разгроми Дженоа с бързи три гола за 17 минути на "Олимпико"

Рома разгроми Дженоа с бързи три гола за 17 минути на "Олимпико"

29 Декември, 2025 23:41 464 0

  • рома-
  • дженоа-
  • серия а-
  • футбол-
  • резултати-
  • олимпико-
  • матиас суле-
  • евън фъргюсън-
  • ману коне-
  • пауло дибала-
  • спортни новини

"Вълците" изпращат годината с настроение и амбиции за още по-силно представяне през 2026-а

Рома разгроми Дженоа с бързи три гола за 17 минути на "Олимпико" - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Рома зашемети Дженоа с три светкавични попадения само в рамките на 17 минути през първото полувреме. В среща от 17-ия кръг на Серия А, която беляза края на календарната 2025 година, "джалоросите" се наложиха с категоричното 3:1 и затвърдиха позицията си в топ 4 на италианското първенство.

Още в 14-ата минута домакините дадоха тон на головото шоу. Матиас Суле се възползва от отлично подаване вдясно, навлезе в наказателното поле и с прецизен удар, подпомогнат от рикошет, откри резултата – 1:0 за Рома.

Само пет минути по-късно римляните удвоиха преднината си. Евън Фъргюсън проби в пеналта, върна топката назад към Ману Коне, а френският полузащитник с хладнокръвен шут по земя намери долния ляв ъгъл на вратата – 2:0.

В 31-вата минута "вълците" окончателно пречупиха съпротивата на гостите. След нова атака Суле стреля, топката се отклони в защитник на Дженоа и попадна в краката на Фъргюсън, който отблизо не сгреши – 3:0 и триумф за римската публика.

До края на първата част Коне имаше възможност да се разпише отново, но попадението му бе отменено заради нарушение. Малко преди почивката Пауло Дибала пропусна да направи резултата още по-изразителен.

Втората част премина с по-малко опасности пред двете врати, но в 72-рата минута Кристанте изпита рефлексите на стража на Дженоа Сомарива.

Гостите все пак стигнаха до почетен гол в 87-ата минута, когато Джеф Ехатор се възползва от разбъркване след статично положение и с помощта на рикошет оформи крайното 3:1.

С този успех Рома събра 33 точки и се утвърди на четвъртата позиция в класирането, докато Дженоа остава на 17-о място с 14 точки.


Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ