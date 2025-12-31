Рома с амбициозен план: Мохамед Салах отново на "Олимпико"?

Италианската футболна сцена отново се раздвижи от сензационни слухове – ръководството на Рома крои грандиозни планове за зимния трансферен прозорец, като мечтае да върне в отбора една от най-ярките си бивши звезди – Мохамед Салах. Според авторитетното издание "Ла Република", "вълците" са готови на всичко, за да подсилят състава си в битката за място в Шампионската лига.

Египетският магьосник, който остави незабравима следа в Рим между 2015 и 2017 година, преди да поеме към Ливърпул срещу 42 милиона евро, отново е в полезрението на римляните.

След трансфера си на "Анфийлд" Салах се превърна в истинска икона за "червените", но напрежението между него и новия мениджър Арне Слот, възникнало малко преди Купата на африканските нации, разпали спекулациите за евентуално напускане през януари. Въпреки това, мечтата на Рома изглежда почти недостижима. Заплатата на Салах в Ливърпул възлиза на колосалните 400 000 паунда седмично, което означава, че дори краткосрочен наем би струвал на италианския клуб около 12 милиона евро само за възнаграждения.

Финансовите реалности на "Олимпико" правят подобен трансфер изключително труден за осъществяване. Допълнително, последните новини от Англия сочат, че Ливърпул не възнамерява да се разделя с египетския си ас, особено след като Александър Исак се контузи и опциите в атака намаляха.

В тази ситуация, по-вероятно е римляните да насочат усилията си към други офанзивни футболисти, като Джошуа Зиркзее и Джакомо Распадори, които също попадат в трансферния им списък.