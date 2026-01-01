Ето кои са осминафиналните сблъсъци в Купата на африканските нации

След оспорваните битки в груповата фаза, вече са ясни всички двойки, които ще премерят сили на осминафиналите в престижния турнир за Купата на африканските нации. Феновете могат да отбележат датите между 3 и 6 януари, когато ще се изиграят решаващите мачове, които ще определят четвъртфиналистите.

Вижте кои национални селекции ще се изправят една срещу друга в битка за място сред най-добрите осем:

Сенегал – Судан



Мали – Тунис

Египет - Бенин



Мароко – Танзания



Нигерия - Мозамбик



Кот д'Ивоар - Буркина Фасо



Алжир - ДР Конго



Южна Африка - Камерун