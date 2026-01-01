Наполи на крачка от финализиране на сделката за Расмус Хьойлунд – датският нападател впечатли с головете си

Пълното преминаване на Расмус Хьойлунд в Наполи е въпрос на време. Спортният директор на неаполитанците Джовани Мана потвърди, че трансферът на датския голмайстор от Манчестър Юнайтед е почти уреден и остава само да се финализират последните детайли.

22-годишният Хьойлунд пристигна на стадион „Диего Армандо Марадона“ през лятото под наем, като в договора му бе включена опция за откупуване. Със своите девет попадения в 20 двубоя, включително впечатляващ дубъл при победата с 2:0 над Кремонезе през уикенда, младият нападател бързо се превърна във фаворит на тифозите и ръководството. „

Вложихме много усилия, за да привлечем Расмус. Интересът към него беше огромен, но неговото желание да облече синия екип наклони везните в наша полза. В договора има клауза за задължително закупуване при класиране в Шампионската лига, а и самият той вече се чувства част от Наполи“, сподели Джовани Мана пред „Кориере дело Спорт“.

Той допълни, че към днешна дата трансферът е „чиста формалност“.

Любопитен факт е, че Манчестър Юнайтед плати 64 милиона лири на Аталанта за Хьойлунд през август 2023 г., но за двата си сезона на „Олд Трафорд“ нападателят реализира едва 14 гола в 62 срещи. Сега Наполи ще се възползва от възможността да го привлече за значително по-ниска сума – около 38 милиона лири, според западноевропейските медии.