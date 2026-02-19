Подновява се търсенето на изчезналите рибари

Операцията по издирването на изчезналите трима рибари, от които няма следа от вчера, се подновява тази сутрин.
Ако времето позволи, в операцията ще се включи и хеликоптер. Междувременно доброволци от общините Созопол и Приморско ще извършат обход по крайбрежието между двете общини с надеждата да открият тримата моряци от кораба. От вчера преди обяд е изгубена радарната връзка с кораба.
В издирването се включиха катери на бреговата охрана, но заради силното вълнение бяха прибрани.
1 Последния Софиянец
Коментиран от #2
06:39 19.02.2026
2 Пешо
До коментар #1 от "Последния Софиянец":Ее и военните...харчат милиарфи и не могат да търсят в тъмно или да хвърчат ..... т.е.когато е тъмно и духа... няма охрана на държавата
06:41 19.02.2026
3 Перфектна буря
Коментиран от #5
06:47 19.02.2026
4 Гост
Коментиран от #10
06:48 19.02.2026
5 ДАНС
До коментар #3 от "Перфектна буря":Масово ритуално самоубийство чрез потапяне.
Коментиран от #9
06:49 19.02.2026
6 Дзак
06:51 19.02.2026
7 Търновец
Коментиран от #16
06:53 19.02.2026
8 Ех, смешници,
06:53 19.02.2026
9 Търновец
До коментар #5 от "ДАНС":И тук в морето за рибарския кораб и в Петрохан трябваше да се потърси помощ от следователи от Италия или Германия. Вероятно и двата случая ще ги заметат. А гранична полиция сигурно имат последната локация на кораба и трябва да сканират дъното със сонар - има даже и военни коптери които могат да сканират дъното за останки и междувременно вълнението ще разпръсне останките
07:00 19.02.2026
10 Не тия железа
До коментар #4 от "Гост":са на тримореца Боташ........
07:38 19.02.2026
11 маломерен калкан в бурно море без санкци
07:47 19.02.2026
12 схемата
07:51 19.02.2026
13 нали сме атлантици
08:24 19.02.2026
14 Перо
08:26 19.02.2026
15 вероятно тримата плуват
09:00 19.02.2026
16 Балчик
До коментар #7 от "Търновец":Имаше...имаше и пак с рибари от Балчик...цял РК потъна с 5 човека на борда при...,, мътни " обстоятелства...преди 20 ++ години...
09:02 19.02.2026