Подновява се търсенето на изчезналите рибари

Операцията по издирването на изчезналите трима рибари, от които няма следа от вчера, се подновява тази сутрин.



Ако времето позволи, в операцията ще се включи и хеликоптер. Междувременно доброволци от общините Созопол и Приморско ще извършат обход по крайбрежието между двете общини с надеждата да открият тримата моряци от кораба. От вчера преди обяд е изгубена радарната връзка с кораба.

В издирването се включиха катери на бреговата охрана, но заради силното вълнение бяха прибрани.