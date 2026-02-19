Новини
Подновява се търсенето на изчезналите рибари

19 Февруари, 2026 07:35, обновена 19 Февруари, 2026 06:38

  • рибари-
  • изчезнали-
  • издирване

Доброволци от общините Созопол и Приморско ще извършат обход по крайбрежието

Снимка: БНТ
БНТ Българска национална телевизия

Операцията по издирването на изчезналите трима рибари, от които няма следа от вчера, се подновява тази сутрин.

Ако времето позволи, в операцията ще се включи и хеликоптер. Междувременно доброволци от общините Созопол и Приморско ще извършат обход по крайбрежието между двете общини с надеждата да открият тримата моряци от кораба. От вчера преди обяд е изгубена радарната връзка с кораба.

В издирването се включиха катери на бреговата охрана, но заради силното вълнение бяха прибрани.


  • 1 Последния Софиянец

    9 7 Отговор
    Укро мина

    Коментиран от #2

    06:39 19.02.2026

  • 2 Пешо

    15 4 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Ее и военните...харчат милиарфи и не могат да търсят в тъмно или да хвърчат ..... т.е.когато е тъмно и духа... няма охрана на държавата

    06:41 19.02.2026

  • 3 Перфектна буря

    6 1 Отговор
    Брифинг на прокуратурата и ДАНС ще има ли по случая?

    Коментиран от #5

    06:47 19.02.2026

  • 4 Гост

    12 2 Отговор
    Това ли са на Бойко фрегатите…

    Коментиран от #10

    06:48 19.02.2026

  • 5 ДАНС

    19 2 Отговор

    До коментар #3 от "Перфектна буря":

    Масово ритуално самоубийство чрез потапяне.

    Коментиран от #9

    06:49 19.02.2026

  • 6 Дзак

    7 1 Отговор
    Дано са влезли в някой залив!

    06:51 19.02.2026

  • 7 Търновец

    11 3 Отговор
    Такъв кораб не може да изчезне нещо сериозно се е случило при опитен капитан и екипаж източникът може само да е външен. Отидоха си бедните хора сега кой ще храни семействата им? А преди войната в Украйна такива внезапни изчезвания на риболовни кораби и то е близост до брега имаше ли?

    Коментиран от #16

    06:53 19.02.2026

  • 8 Ех, смешници,

    17 1 Отговор
    Спасители, дето спасяват само при слънчево и топло време! Рибарите вече са ги изяли рибите, не пилейте само парите ми! Вие сте като онзи, дето си загубил ключовете на тъмно място, но ги търсел под лампата, щото там можел да вижда!

    06:53 19.02.2026

  • 9 Търновец

    8 2 Отговор

    До коментар #5 от "ДАНС":

    И тук в морето за рибарския кораб и в Петрохан трябваше да се потърси помощ от следователи от Италия или Германия. Вероятно и двата случая ще ги заметат. А гранична полиция сигурно имат последната локация на кораба и трябва да сканират дъното със сонар - има даже и военни коптери които могат да сканират дъното за останки и междувременно вълнението ще разпръсне останките

    07:00 19.02.2026

  • 10 Не тия железа

    1 4 Отговор

    До коментар #4 от "Гост":

    са на тримореца Боташ........

    07:38 19.02.2026

  • 11 маломерен калкан в бурно море без санкци

    2 1 Отговор
    Като няма никакъв контрол за траулене ....Разчитането на браконество прикрито от бурното море за ограничаване на проверка води до това.

    07:47 19.02.2026

  • 12 схемата

    1 1 Отговор
    петрохан 2

    07:51 19.02.2026

  • 13 нали сме атлантици

    2 0 Отговор
    Какво е атлантик без собствен Бермудски триъгълник? Затова правилно са прибрали катърите на бреговата охрана.

    08:24 19.02.2026

  • 14 Перо

    5 1 Отговор
    Когато всички са се прибрали и са видяли идващото лошо време, селските тариката са решили да “ударят кьоравото” и добре са се подредили!

    08:26 19.02.2026

  • 15 вероятно тримата плуват

    2 0 Отговор
    край царево с пояси . а корабът е на дъното .

    09:00 19.02.2026

  • 16 Балчик

    0 0 Отговор

    До коментар #7 от "Търновец":

    Имаше...имаше и пак с рибари от Балчик...цял РК потъна с 5 човека на борда при...,, мътни " обстоятелства...преди 20 ++ години...

    09:02 19.02.2026

