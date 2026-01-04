Новини
Олимпиакос триумфира със Суперкупата на Гърция след драматични продължения срещу ОФИ Крит

4 Януари, 2026 10:12 459 0

Героите за "червено-белите" бяха Мехди Тареми, Алексис Калогеропулос и Юсуф Язъджъ

Олимпиакос триумфира със Суперкупата на Гърция след драматични продължения срещу ОФИ Крит - 1
Снимка: YouTube
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

На стадион "Панкритио" в Крит, Олимпиакос завоюва Суперкупата на Гърция след категорична победа с 3:0 над местния ОФИ. Срещата се превърна в истински спектакъл, като редовното време не излъчи победител, а всичко се реши в продълженията.

Героите за "червено-белите" този път бяха Мехди Тареми, Алексис Калогеропулос и Юсуф Язъджъ, които се разписаха във вратата на домакините и донесоха трофея в Пирея.

След нулево равенство в основните 90 минути, Олимпиакос демонстрира класа и хладнокръвие, като реализира три безответни гола в добавеното време.

ОФИ Крит се противопостави достойно през цялата среща, но в решителните моменти не успя да удържи устрема на гостите.


