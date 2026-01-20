Александър Везенков блести с нова баскетболна магия, Олимпиакос триумфира над Макаби в Евролигата

Българската баскетболна звезда Александър Везенков отново прикова вниманието на феновете с изключително представяне, което изведе Олимпиакос до впечатляваща победа със 100:93 над израелския гранд Макаби Тел Авив в 23-ия кръг на Евролигата.

Везенков, който се превърна в истински кошмар за защитата на гостите, наниза цели 28 точки, овладя 6 борби и добави асистенция, като допусна само една грешка. Българинът бе безпогрешен от тройката – реализира 6 от 8 опита, а общо вкара 10 от 14 стрелби от игра. С този двубой той записа пети пореден мач с минимум 24 точки и удължи серията си на 11 последователни срещи с двуцифрен точков актив в най-престижния европейски клубен турнир.

Двубоят в легендарната зала „Дворец на мира и приятелството“ започна оспорвано, като двата тима си разменяха водачеството през първата четвърт, завършила с минимална преднина за Олимпиакос – 27:24.

Във втората част обаче гръцките шампиони буквално прегазиха съперника с резултат 31:10 и си осигуриха комфортен аванс от 24 точки на полувремето – 58:34.

След почивката Макаби опита да се върне в мача със силна серия от 16:2 в третата четвърт, но домакините запазиха хладнокръвие и не позволиха обрат.

В последните секунди израелският тим намали разликата с бързи осем точки, но победата на Олимпиакос не бе поставена под съмнение.

Освен Везенков, сърбинът Никола Милутинов също се отличи с 13 точки и 9 борби, макар да напусна паркета преждевременно заради аркада.

За гостите най-резултатен бе Роман Соркин с 21 точки, а Джеф Даунтин добави 15.

След този успех Олимпиакос временно се изкачи на четвърта позиция в класирането с баланс 14-8, докато Макаби остава на 14-о място с 9 победи и 14 поражения.