Шампионска лига: Жребият за плейофната фаза определи интригуващи сблъсъци

Днес бе изтеглен жребият за плейофите преди осминафиналите в Шампионската лига. Феновете на най-престижния европейски клубен турнир вече тръпнат в очакване на поредните зрелищни двубои, които ще определят последните осем участници в елиминационната фаза.

Сред най-любопитните двойки се откроява повторната среща между испанския колос Реал Мадрид и португалския гранд Бенфика – съперничество, което винаги е гарантирало футболен спектакъл.

Не по-малко интересен е и френският сблъсък между Монако и ПСЖ, който обещава да разтърси футболната сцена във Франция.

Ето и всички двойки, които ще премерят сили в плейофите:

Борусия Дортмунд срещу Аталанта

Олимпиакос срещу Байер Леверкузен

Галатасарай срещу Ювентус

Монако срещу Пари Сен Жермен

Карабах срещу Нюкасъл

Реал Мадрид срещу Бенфика

Бодьо/Глимт срещу Интер

Първите срещи ще се изиграят на 18 и 19 февруари, а реваншите са насрочени за следващата седмица. Любопитен детайл е, че поставените отбори ще имат предимството да бъдат домакини във вторите мачове, което може да се окаже решаващо за крайния изход.

Победителите от тези сблъсъци ще се присъединят към вече класиралите се осем тима, а жребият за осминафиналите ще се проведе на 27 февруари.