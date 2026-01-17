Евдокия Попадинова продължава кариерата си в Гърция

Най-успешната българска футболистка Евдокия Попадинова ще играе в гръцкото първенство, след като официално стана част от АЕК. От атинския клуб определиха привличането ѝ като най-значимия трансфер в историята на женския футбол в Гърция. АЕК припомня и че наскоро в мъжкия състав бе привлечен българският национал Мартин Георгиев, съобщава sportal.bg.

През първата половина на сезона Попадинова защитаваше цветовете на турския Бешикташ, към който се присъедини през миналото лято. Преди това 29-годишната нападателка, излязла от школата на Спортика Благоевград, е трупала опит в редица държави – в Англия с Бристол Академи и Лондон Бийс, в САЩ с Нортуестърн Охайо и Флорида Гълф Коуст Ийгълс, в Дания с Олборг, в Италия с Наполи, Сасуоло и Лацио, както и в Австралия с Бризбейн Роар. Тя е неизменна част от националния отбор на България и рекордьор с общо седем приза за Футболист №1 на страната от 2016 година насам.

„За мен е огромна чест да започна тази нова глава с АЕК. Това е изключително исторически клуб, изграден върху силни ценности и традиции, които имат дълбоко значение за мен. Още от първия момент усетих, че това не е просто нов отбор, а клуб с богата история, идентичност и дух, които искрено уважавам. Вярата и почитта към традициите са важна част от историята на АЕК и от моя личен живот. Този трансфер е още по-специален за мен, тъй като нося гръцко име, свързано с български град само на минути от границата. Израснала съм близо до Гърция и винаги съм усещала силна връзка с нейната култура и история", каза тя.

"Истинска привилегия и голяма отговорност е да представлявам толкова голям и исторически клуб. Нямам търпение да започна и се надявам да спечеля трофеи през този сезон, както отборът направи и миналата година. Благодаря на президента г-н Алексиу, на ръководството и на всички в клуба за топлото посрещане и гостоприемството. Благодаря и за възможността да се докосна до историята на АЕК. Сега мога да го кажа заедно с вас: Само АЕК“, добави Попадинова пред клубния сайт.