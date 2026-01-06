Винисиус Жуниор в центъра на нов скандал в Реал Мадрид – напрежение с треньора и новата звезда на тима

Винисиус Жуниор влезе в остър спор с наставника на Реал Мадрид Шаби Алонсо и изгряващата звезда Гонсало Гарсия. Атмосферата на „Сантяго Бернабеу“ се нажежи, а камерите на популярното предаване El Día Después по Movistar Plus+ уловиха напрегнатите моменти. По време на двубоя срещу Бетис, когато резултатът бе намален на 1:3, Винисиус не скри разочарованието си.

„Това е абсурдно! Трябва да ми подават топката. Всички искат да дриблират, а после аз съм този, когото освиркват!“, изригна бразилецът към треньорския щаб, видимо раздразнен от развитието на играта.

Недоволството на Винисиус не спря дотук. Той отправи директна забележка към Шаби Алонсо относно Гонсало Гарсия, който блестя с хеттрик в срещата.

„Кажете му, че трябва да ми подава! Не винаги, но поне веднъж!“, настоя нападателят, докато се приближаваше към тъчлинията, търсейки подкрепа от своя наставник.

Шаби Алонсо не остана длъжен и отвърна на Винисиус с категоричен тон: „По дяволите, пресирай!“, призова испанският специалист, подчертавайки нуждата от повече усилия в защита.

Този инцидент разкрива нарастващото напрежение в съблекалнята на Реал Мадрид, където конкуренцията и амбициите на младите звезди често водят до искри.